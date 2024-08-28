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        Haberler Gündem Güncel Havalandırma camından girerek çaldı | Son dakika haberleri

        Havalandırma camından girerek çaldı

        İstanbul Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir telefon dükkanına havalandırma camından giren hırsız içeride bulunan 22 telefonu çalarak kayıplara karıştı. Zanlı, polis ekipleri tarafından yakalanırken, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 09:29 Güncelleme: 28.08.2024 - 09:54
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          Arnavutköy’de geçtiğimiz hafta gece saatlerinde bir iş yerine havalandırma camından giren hırsız içeride bulunan 22 cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

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          Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. A.C. olduğu tespit edilen şüpheli polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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          Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının iş yerine ait küçük bir havalandırma camını kırarak içeri girdiği ve telefonları çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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          Film sahnelerini aratmayan görüntülerde hırsızın içeriye atlayarak girdiği telefonları çaldıktan sonra aynı camdan dışarıya çıktığı görüldü.

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