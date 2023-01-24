Meteoroloji'den uyarı! Marmara'da fırtına! 1 bölgede sağanak!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SUS VE PUS HADİSESİNE DİKKAT Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA 50 KM HIZINDA FIRTINA Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 13, Parçalı ve az bulutlu. İSTANBUL: 11, Parçalı ve çok bulutlu. İZMİR: 18, Parçalı ve az bulutlu. KOCAELİ: 11, Parçalı bulutlu. EDİRNE: 8, Parçalı, yer yer çok bulutlu. MANİSA: 16, Parçalı ve az bulutlu. MUĞLA: 17, Parçalı ve az bulutlu. ADANA: 20, Az bulutlu. ANTALYA: 20, Az bulutlu. HATAY: 16, Az bulutlu. MERSİN: 20, Az bulutlu. ESKİŞEHİR: 13, Parçalı ve az bulutlu. KONYA: 12, Parçalı ve az bulutlu. BOLU: 10, Parçalı ve az bulutlu. ZONGULDAK: 9, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı. SAMSUN: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu. TRABZON: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu. ERZURUM: 2, Parçalı bulutlu. KARS: 0, Parçalı, yer yer çok bulutlu. MALATYA: 4, Parçalı bulutlu. VAN: 3, Parçalı, yer yer çok bulutlu. DİYARBAKIR: 13, Az bulutlu. GAZİANTEP: 13, Az bulutlu. SİİRT: 12, Parçalı ve az bulutlu. ŞANLIURFA: 15, Az bulutlu.