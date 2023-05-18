19 Mayıs Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! 14 kente "sarı" alarm! - 19 Mayıs'ta hava nasıl olacak, son dakika haberler

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Meteoroloji'den alınan son bilgilere yarın 7 bölgemizde de sağanak yağış bekleniyor. Marmara, Ege ve İç Anadolu'da etkili olan sağanak yağışın yarın da etkisini göstereceği bildirildi.

14 KENT İÇİN "SARI" ALARM Meteoroloji, 14 ilimiz için "sarı", bir kentimiz için de "turuncu" alarm uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada sağanak beklenen ve "sarı" alarm verilen iller: Ankara, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Van, Aksaray, Şırnak, Bolu, Çorum, Kastamonu, Konya, Sivas, Yozgat ve Kırıkkale olarak sıralandı. Hakkari içinse "turuncu" alarm uyarısı verildi.

İÇ ANADOLU VE BATI KARADENİZ'E DİKKAT AA'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

3 BÜYÜK KENTTE YAĞMUR VAR Yarın Başkent'te ve İstanbul'da sıcaklığın 18 ve İzmir'de ise 24 derece olması bekleniyor. Üç büyük şehrimizde de sağanak yağış tahmin ediliyor.

BUGÜN İZMİR İÇİN UYARIDA BULUNULDU İzmir'in kuzey ve doğusundaki ilçeler için bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü, kuvvetli sağanak yağış beklendiği ifade edilerek, vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.