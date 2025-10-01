Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Hatimoğulları: Umudumuz bir yasal düzenleme sürecinin başlaması | Son dakika haberleri

        Hatimoğulları: Umudumuz bir yasal düzenleme sürecinin başlaması

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Türkiye'de bu Meclis'te kurulan komisyonun çalışmalarının bir an önce yasal düzenleme seviyesine geçmesi gerektiğine dair konularımızı ifade ettik. Bütün umudumuz bir yasal düzenleme sürecinin hızla başlaması" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 22:12 Güncelleme: 01.10.2025 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatimoğulları: Umudumuz bir yasal düzenleme sürecinin başlaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM 28. Dönem 4. Yasama yılı açılışı vesilesiyle Meclis'te düzenlenen, ‘1 Ekim Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini sıkmamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Konuyla ilgili gün içinde de açıklamalar yapıldı. Bize ziyaretleri de oldu konuya açıklık getirmek için, üzgün olduklarını belirttiler” ifadelerini kullandı.

        Resepsiyona katılan Erdoğan ise Hatimoğulları'nın da olduğu DEM Parti heyetiyle tek tek tokalaştı, bir süre sohbet etti.

        "KOMİSYONLA İLGİLİ KONULARI KONUŞTUK"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mermerli Salonda yaptıkları görüşmeyi değerlendiren Hatimoğulları, “Görüşme elbette iyiydi. Komisyonla ilgili konuları konuştuk. Kendi görüşümüz olarak da özellikle oluşan Türkiye’de bu Meclis’te kurulan komisyonun çalışmalarının bir an önce yasal düzenleme seviyesine geçmesi gerektiğine dair konularımızı ifade ettik. Bütün umudumuz bir yasal düzenleme sürecinin hızla başlaması. Bunu da bugün bu ortamda bir kez daha ifade ettik” diye konuştu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Küresel Sumud Filosuna müdahale
        İsrail'den Küresel Sumud Filosuna müdahale
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Icardi adli psikologla görüştü
        Icardi adli psikologla görüştü
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Habertürk Anasayfa