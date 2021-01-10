Süper Lig'de 18. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son haftaların çıkış içindeki iki takımının mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Beşiktaş ve ligin üst sıralarında yer alan Hatayspor, kozlarını Hatay'da paylaşıyor. Peki merakla araştırılan Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Hatayspor Beşiktaş maçı 10 Ocak Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER

Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Pablo, Billong, Mesut Çaytemel, Rayane, Ribeiro, Selim Ilgaz, Traore, Akintole, Boupendza.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Necip, Atiba, Ghezzal, Larin, Aboubakar.