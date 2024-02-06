Hatay depremi bilançosu: Hatay depreminde kaç kişi öldü, kaç bina yıkıldı?

HATAY DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6 Şubat Depremi’nin yıldönümü töreninde konuşan HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş “Depremde sadece Hatay’da 24 bine yakın insanımızı kaybettik. O vefat edip ama defnedilmesi unutulan insanlarımız vardı. Çünkü o gün hepimiz öldük. Bir kısmımız toprağa altına verildi. Diğerleri tekrardan hayata tutunmak için birbirleriyle el ele omuz omuza hayatta kalma ve tekrar bu şehri yeşertmek için mücadeleye başladı. O günlerde Hatay halkı birbirine kenetlendi. O günden bugüne kadar Hatay’ı tekrardan ayağa kaldırmayı, insanlarımızın hayata tutunması için hep birlikte çaba sarf ettik. Bir dahaki depremlerde ne evlerimiz ve ne iş yerlerimiz yıkılsın ne de insanlarımızı kaybedelim. Depremde hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.” dedi.