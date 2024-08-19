Hatay'da yol verme tartışması: Polis hakkında soruşturma

Polis memuruyla arasında yaşananları anlatan Emre Akgül, "Ben trafikte kendi şeridimde seyir halindeyken karşı taraf plakasız ve sinyalsiz bir şekilde benim önüme doğru hamle yaptı. Ben de buna tepki olarak sadece kornaya bastım. Ardından durarak bana karşı 'ne var, ne var' diyerek benimle tartışmak istedi. Yol vermeyeceğimi belirterek devam ettim. Hiçbir şekilde polis olduğunu bilmiyordum, polis olduğunu belirten ibare yoktu. Polis olduğunu bilsem ben en başta yol verirdim. Tartışmadan ötürü yanındaki arkadaşı silah çekip arkamdan koşunca ben aslında polisten kaçmadım, ileride gördüğüm polis ekiplerinin yanına doğru kaçıyorum. Arkadaş gelip polis olduğunu söyleyince olayın şokuyla derdimi anlatmaya çalıştım. Gerekli yerlere müracaatları yaptım. Umarım adalet yerini bulur. Olay tamamen kişiseldir, tüm polisleri bağlayan bir durum yoktur" dedi.