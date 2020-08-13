Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte yapımı süren 25 bin seyirci kapasiteli yeni statta incelemede bulundu. Doğan, beraberinde Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, başkan vekili Aydın Toksöz ve basın sözcüsü Rahmi Vardı ile yapımı devam eden stada geldi. Statta incelemede bulunan Doğan, gelinen aşama hakkında ilgililerden bilgi aldı.
Doğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un "yeni yuvasını" hazır hale getirmek için büyük gayret içerisinde olduklarını söyledi.
Stadyumun kaba inşaatının bittiğini anımsatan Doğan, şöyle konuştu:
"Çim ve koltuklarla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığımız, valiliğimize yeterli ödeneği gönderdi. Valilik olarak biz de ihalesini yaptık. Çok ciddi bir çalışma var, bu çalışma sadece gündüz değil gece de devam ediyor. Eylülün ilk haftasına inşallah burasını hazır hale getireceğiz ancak malum çimin yetişmesi ve futbol oynanabilir hale gelmesi açısından belli bir süre beklenmesi gerekiyor. Ancak fikstür buna uygun, federasyonla da görüşüldü. Federasyon, bizim ilk iki maçımızı deplasmana verecek, daha sonra milli maç arası var. Dolayısıyla 5 haftalık bir vaktimiz oluyor. Eylülün ilk haftasında burayı hazır hale getirirsek kasımın ilk haftası veya ekimin son haftası gibi maçımızı da burada oynamış olacağız."
Doğan, stat koltuklarının bordo-beyaz olarak Hatayspor'un renklerine uygun seçildiğini, takıma tesis yapılması için de çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.
TAZEARSLAN: ESKİ STATTA EMNİYET ÇALIŞMALASI YAPACAĞIZ
Başkan Tazearslan, mevcuttaki Atatürk Stadı'nın da Süper Lig'de maç oynanabilir konumuna getirilmesi için çalışma yapılacağını belirtti.
Süper Lig'de herhangi bir fikstür aksamasının çok mümkün olmadığını anlatan Tazearslan, "Başka yerde maç yapmak çok zor oluyor, biz bunu geçen sene yaşadık. Bu sebeple o statta da bir emniyet çalışması yapacağız. Durumu meclise arz ettik, sağ olsunlar meclis üyelerimizin oy birliğiyle kabul gördü." ifadesini kullandı.
Tazearslan, antrenmanlarını da Atatürk Stadı'nda yapmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.
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