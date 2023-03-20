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Haberler Gündem Hatay'da konteyner kent alanları için 'geçici el koyma' kararı

Hatay Valiliği'nden konteyner kent alanları için 'geçici el koyma' kararı

Hatay Valiliği, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarına yönelik konteyner kent alanları oluşturulması amacıyla ücreti daha sonra ödenmek üzere bazı parsellerde "geçici el koyma" kararı alındığını bildirdi

Giriş: 20.03.2023 - 03:36 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay'da konteyner kent alanları için 'geçici el koyma' kararı
Hatay'da konteyner kent alanları için 'geçici el koyma' kararı
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AA

Hatay Valiliği'nin resmi internet sitesindeki açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'da depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteyner kent alanları oluşturulacağı belirtildi.

Afet nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen bölgelerde uygulanacak hükümler gereği yürütülecek çalışmaların, "7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun" ve "2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu"nun ilgili maddelerince düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda, Hatay Valiliğinin 18 Mart 2023 tarihli onayı ile bazı taşınmazlara bedeli idarece bilahare ödenmek üzere geçici olarak el konulduğu kaydedildi.

AA'nın aktardığı bilgiye göre "Geçici el koyma kararı"na ilişkin parsel listesine "http://www.hatay.gov.tr/kurumlar/hatay.gov.tr/Haberler/2023/03Mart/19/afad/Gecici-El-Koyma-Parsel-Listesii.pdf" adresinden ulaşılabiliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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