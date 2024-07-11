Hatalı sollama yapan TIR , otomobille burun buruna geldi
Edirne'nin Enez ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı TIR, otomobille burun buruna geldi. Sürücülerin ani fren yapıp kaza yapmaktan kurtulduğu o anlar, araç kamerasına yansıdı.
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Edirne'nin Enez ilçesinde faciadan dönüldü.
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Enez'den, Keşan yönüne giden TIR'ın şoförü önündeki kamyonu hatalı solladı
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TIR, bu sırada karşı yönden gelen otomobille burun buruna geldi.
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Her iki aracın da yavaş olması ve durumu fark ederek fren yapmaları olası bir faciayı önledi.
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Sol şeritte duran TIR, önündeki kamyonun ilerlemesinin ardından sağ şeride geçerek yoluna devam etti.
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Korku dolu a anlar ise otomobildeki araç kamerasına yansıdı.