Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Hatalı sollama yapan TIR , otomobille burun buruna geldi | Son dakika haberleri

        Hatalı sollama yapan TIR , otomobille burun buruna geldi

        Edirne'nin Enez ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı TIR, otomobille burun buruna geldi. Sürücülerin ani fren yapıp kaza yapmaktan kurtulduğu o anlar, araç kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 10:15 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Edirne'nin Enez ilçesinde faciadan dönüldü.

        • 2

           Enez'den, Keşan yönüne giden TIR'ın şoförü önündeki kamyonu hatalı solladı

        • 3

          TIR, bu sırada karşı yönden gelen otomobille burun buruna geldi.

        • 4

          Her iki aracın da yavaş olması ve durumu fark ederek fren yapmaları olası bir faciayı önledi.

        • 5

          Sol şeritte duran TIR, önündeki kamyonun ilerlemesinin ardından sağ şeride geçerek yoluna devam etti.

        • 6

          Korku dolu a anlar ise otomobildeki araç kamerasına yansıdı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Macron sessizliğini bozdu
        Macron sessizliğini bozdu
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Immobile'de işlem tamam
        Immobile'de işlem tamam
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        Habertürk Anasayfa