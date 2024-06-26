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        Haberler Gündem Hatalı manevra yapan otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı: 4 yaralı - Güncel haberler

        Hatalı manevra yapan otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı: 4 yaralı

        Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde kavşakta sürücüsünün hatalı manevra yaptığı otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü B.Ç. ile otobüsteki 3 yolcu hafif şekilde yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 01:25 Güncelleme: 26.06.2024 - 01:27
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        Otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı: 4 yaralı
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        Kaza, saat 23.00 sıralarında Gökçebey ilçesi girişindeki kavşakta meydana geldi.

        İddiaya göre B.Ç. yönetimindeki otomobil, kavşakta sürücüsünün hatalı manevra yapması sonucu savrularak, S.G. (27) idaresindeki yolcu otobüsü ile çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile otobüsteki 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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