Hatalı manevra yapan otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı: 4 yaralı
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde kavşakta sürücüsünün hatalı manevra yaptığı otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü B.Ç. ile otobüsteki 3 yolcu hafif şekilde yaralandı
Kaza, saat 23.00 sıralarında Gökçebey ilçesi girişindeki kavşakta meydana geldi.
İddiaya göre B.Ç. yönetimindeki otomobil, kavşakta sürücüsünün hatalı manevra yapması sonucu savrularak, S.G. (27) idaresindeki yolcu otobüsü ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile otobüsteki 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.