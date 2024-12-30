Haşhaşlı İrmik Tatlısı Tarifi: Haşhaşlı İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Yumuşacık ve ağızda dağılan yapısı ile herkes tarafından sevilen haşhaşlı irmik tatlısı yapımı diğer tatlılara göre oldukça kolay olan bir tatlıdır. Genç yaşlı herkes tarafından beğenilen bu lezzeti pek çok sofrada görmek mümkün. Peki, haşhaşlı irmik tatlısı nasıl yapılır? Sorunun devamı için yazının devamını okuyabilirsiniz…

HAŞHAŞLI İRMİK TATLISI MALZEMELERİ

REKLAM advertisement1

Haşhaşlı irmik tatlısı yapımı öncesinde malzemelerinizi hazırlamaya başlayabilirsiniz. İşte, haşhaşlı irmik tatlısı malzemeleri… Haşhaşlı irmik tatlısı şerbeti için gereken malzemeler; • 1,5 su bardağı toz şeker • 3 – 4 damla limon • 3 su bardağı su REKLAM Haşhaşlı irmik tatlısı keki için gereken malzemeler; • 1 su bardağı toz şeker

• 3 adet yumurta • 1 su bardağı sıvı yağ • 1 su bardağı süt • 1 su bardağı irmik • 1 su bardağı mavi haşhaş tohumu • 1 su bardağı un • 1 paket kabartma tozu Üzeri için gereken malzemeler; • 1 paket krem şanti • 1,5 su bardağı soğuk süt • 2 yemek kaşığı toz Antep fıstığı HAŞHAŞLI İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?

Ağızda dağılan ve damaklarda büyük bir lezzet bırakan haşhaşlı irmik tatlısı tarifi kolay bir tatlıdır. İşte, “Haşhaşlı irmik tatlısı nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı…. Haşhaşlı irmik tatlısı tarifi öncesinde şu detaylara göz atmak isteyebilirsiniz; • 8 dilim • 15 dakika hazırlama süresi • 30 dakika pişirme süresi • 1 porsiyonunda 544 kalori

Haşhaşlı irmik tatlısı yapılışı; • İlk olarak şerbeti için gereken malzemeleri bir tencerenin içine alın ve şeker eriyinceye dek bir kaşık yardımıyla karıştırmaya devam edin. Daha sonra ocağa koyduğunuz tencerenin altını açın ve kaynaması için bırakın. Kaynamaya başlayan şerbetin içerisine limon suyunu ilave edin ve beş dakika daha kaynatın. Kaynayan şerbeti ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

• Yumurta ve şekeri derin bir kabın içerisine koyun ve köpük köpük ve beyaz renkli bir kıvama gelene kadar yaklaşık 5 dakika kadar çırpın. • Ardından karışımın içerisine sıvı yağ, süt, irmik ve mavi haşhaşı ekleyerek iyice karıştırın. • Elediğiniz unu ve kabartma tozunu ilave ederek bütün malzemeleri bir mikser veya spatula yardımıyla düzgün bir şekilde karıştırın.

• Alt kısmını yağlamış olduğunuz bir kabın içerisine hazırlamış olduğunuz kek karışımını dökün. • Önceden ısıttığınız fansız 180 derece fırında kekin üstü kızarana kadar 30 – 35 dakika boyunca pişirin. • Kekinizin üstü için soğuk süt ve krem şantiyi düzgünce çırparak buzdolabına yerleştirin. • Keki fırından alın ve hala sıcakken bir kürdan kullanarak minik delikler açın. Ardından soğumuş olan şerbeti kekin üzerine dökün ve şerbeti çekip soğuyana kadar oda sıcaklığında bekleyin.

• Kek şerbeti çektikten ve soğuduktan sonra üzerine soğuttuğunuz krem şantiyi sürün. • Buzdolabında en az 2 saat tercihen 4 – 5 saat dinlendirdikten sonra dilimleyin. Afiyet olsun! HAŞHAŞLI İRMİK TATLISI için PÜF NOKTALARI Haşhaşlı irmik tatlısı mükemmel lezzeti ile herkes tarafından sevilen bir lezzettir. Her ne kadar haşhaşlı irmik tatlısı tarifi tek başına lezzetli bir tarif olsa da bazı püf noktaları ile tatlınızın lezzetine lezzet katabilirsiniz. İşte haşhaşlı irmik tatlısının lezzetine lezzet katabilecek bazı püf noktaları…

• Keki fırına koyduğunuzda ilk 20 dakika fırının kapağını açmayın. • Kekin pişip pişmediğini kürdan testi ile anlayabilirsiniz. • Hazırlamış olduğunuz krem şantiyi kek tamamen soğumadan kekin üzerine yaymayın. Eğer kek tamamen soğumadan krem şantiyi kekin üzerine yayarsanız krem şanti eriyebilir. • Kek için kullanacağınız malzemelerin oda ısısında olmasına dikkat edin.

• Şerbeti kekin üzerine dökmeden önce soğuması için bırakın. • Şerbeti dökmeden önce kekin üzerine minik delikler açın. Açacağınız bu minik delikler kekin şerbeti çok daha iyi çekmesini sağlar. Şerbetin soğuk kekik sıcak olmasına dikkat edin. • Keklerde kullanılan haşhaş ve çöreklerde kullanılan haşhaşlardan farklıdır. Kek için siyah, mor veya mavi haşhaş kullanılır.

ÖNERİLEN VİDEO