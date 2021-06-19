Harry Potter ve Sırlar Odası oyuncuları kimler? Harry Potter ve Sırlar Odası filmi konusu merak konusu oldu. Chris Columbus'un yönetmenliğini yaptığı J. K. Rowling'in 1998 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan filmin senaryosu Steve Kloves tarafından yazılan Harry Potter ve Sırlar Odası filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...

HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI OYUNCULARI

Daniel Radcliffe

Rupert Grint

Emma Watson

Kenneth Branagh

John Cleese

Robbie Coltrane

Warwick Davis

Tom Felton

Richard Griffiths

Richard Harris

Jason Isaacs

Alan Rickman

Fiona Shaw

Maggie Smith

Julie Walters

HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI FİLMİ KONUSU

Harry Potter, yazı Hogwarts'taki arkadaşlarından hiç mektup almadan Dursley ailesinin yanında geçirir. Odasında karşısına çıkan ev cini Dobby, kendisini Hogwarts'ın tehlikeli olduğu ve okula dönmemesi konusunda uyarır. Harry'nin karşı çıkması üzerine ona gönderilen mektuplara el koyduğunu itiraf eder ve onu zor durumda bırakmak için salondaki pastayı yere düşürür. Dursleyler Harry'yi odasına kilitler, ancak Ron Weasley ve ikiz ağabeyleri Fred ve George, babalarının uçan arabasıyla onu kurtarırlar.

Okul alışverişi sırasında Harry ve Weasleyler, Rubeus Hagrid ve Hermione Granger ile karşılaşırlar. Hep birlikte karanlık sanatlara karşı savunma dersinin hocası olacağını açıklayan ünlü büyücü Gilderoy Lockhart'ın imza gününe katılırlar. Harry, Draco Malfoy ile karşılaştığında Malfoy'un babası Lucius ile tanışır. Bu sırada Lucius'ın Ginny Weasley'nin eşyalarının arasına gizlice bir kitap bıraktığını görür ancak bundan kimseye bahsetmez. Harry ve Ron, Peron 9¾'ten içeri giremeyince Hogwarts'a uçan arabayla giderler. Vardıklarında arabayı Şamarcı Söğüt'e çarparlar ve Ron'un asası kırılır. Profesör McGonagall okuldan kovulacaklarını düşünen ikiliye ceza verir.

Harry, cezasını çekerken ilginç sesler duyar ve daha sonra kanla yazılmış "Sırlar Odası açıldı" mesajı ile birlikte okul hademesi Argus Filch'in kedisi Bayan Norris'i taşlaşmış şekilde bulur. McGonagall, Hogwarts'ın kurucularından Salazar Slytherin'in efsaneye göre gizli bir oda inşa ettiğini, odaya sadece vârisinin kontrol edebileceği ve okulu tüm safkan olmayan büyücü ve cadılardan temizleyebilecek bir canavar koyduğunu anlatır. Harry ve Ron, vârisin Malfoy olduğundan şüphelenince Hermione de Çok Özlü İksir içerek kılık değiştirmeyi ve Malfoy'u sorgulamayı önerir. Üçlü, iksiri hazırlamak için hayalet Mızmız Myrtle'ın bulunduğu ve kullanılmayan bir tuvaleti seçer.

Harry, düello eğitimi sırasında bir yılanla konuşunca okuldakiler onun vâris olduğunu düşünür. Harry ve Ron, Noel günü Malfoy'un vâris olmadığını öğrenirler ancak Malfoy, elli yıl önce Sırlar Odası'nın açıldığını ve bir kızın öldüğünü anlatır. Harry, eski Hogwarts öğrencisi Tom Riddle'a ait büyülü bir günlük bulur ve günlük onu elli yıl öncesindeki bir ana götürünce Riddle'ın o dönem öğrenci olan Hagrid'i Sırlar Odası'nı açmakla suçladığını görür. Günlük çalınınca ve Hermione taşlaşınca Harry ve Ron, Hagrid'i sorgularlar. Profesör Dumbledore, Cornelius Fudge ve Lucius, Hagrid'i Azkaban'a götürmek için gelirler, fakat Hagrid, Harry ve Ron'a örümcekleri takip etmelerini söyler. Harry ve Ron, Yasak Orman'da Hagrid'in dev evcil örümceği Aragog ile buluşurlar ve ondan Hagrid'in masum olduğunu ve Sırlar Odası'ndaki canavarla ilgili küçük bir ipucu öğrenirler.

Hermione'nin taşlaşmış elindeki buruşturulmuş kitap sayfası, canavarın kendisiyle doğrudan göz teması kuranları anında öldüren, kendisini dolaylı olarak görenleri ise taşlaştıran dev bir yılan olan basilisk olduğunu ortaya koyar. Okul kadrosu Ginny'nin Sırlar Odası'na götürüldüğünü öğrenir ve Lockhart'ı onu kurtarmaya ikna eder. Harry ve Ron, sahtekâr olduğunu öğrendikleri ve kaçmayı planlayan Lockhart'ı bulurlar. Myrtle'ın elli yıl önce öldürülen kız olduğunu bilerek Lockhart'ı tuvalete götürürler ve Sırlar Odası'nın girişini bulurlar. Lockhart, odaya girdiklerinde Ron'un kırık asasını Harry ve Ron'a karşı kullanır, ancak yaptığı büyünün geri tepmesiyle kendi hafızası silinir ve odada göçük olur.

Harry odaya tek başına girer ve Ginny'yi başında Riddle beklerken baygın bir hâlde bulur. Riddle, günlüğü kullanarak Ginny'yi kontrol ettiğini ve odayı tekrar açtığını açıklar. Gelecekteki yeni kimliğinin anagramını "I am Lord Voldemort" şeklinde yarattığında Harry, onun Slytherin'in vârisi ve Voldemort'un gerçek kimliği olduğunu anlar. Dumbledore'un anka kuşu Fawkes, Seçmen Şapka ile birlikte gelir ve Riddle'ın basiliski çağırmasına yol açar. Basiliski kör eder ve Harry'nin kör olmadan veya taşlaşmadan basiliske bakmasına olanak tanır. Seçmen Şapka daha sonra Gryffindor'un Kılıcı'nı ortaya çıkarır ve Harry, bu kılıçla basiliski öldürür ancak bu sırada onun dişlerinden biri tarafından yaralanır.

Harry, basiliskin dişiyle günlüğü yok ederek Riddle'ı mağlup eder ve Ginny'yi canlandırır. Fawkes'un göz yaşı ile iyileşir, arkadaşları ve Lockhart ile birlikte Sırlar Odası'ndan çıkar. Dumbledore onları över ve Hagrid'in salıverilmesini emreder. Harry'ye kullandığı kılıcın Godric Gryffindor'a ait olduğunu ve Harry'nin Slytherin yerine Gryffindor'u seçmesi nedeniyle Voldemort'tan farklı olduğunu söyler. Harry, aynı zamanda Dobby'nin efendisi olan Lucius'ı Ginny'ye günlüğü vermekle suçlar ve onu kandırarak Dobby'nin serbest bırakılmasını sağlar. Basiliskin kurbanları iyileşir, Hermione Harry ve Ron'a kavuşur ve Hagrid Azkaban'dan çıkar. Filmin son sahnesinde Lockhart'ın deli gömleği giydiği ve Who Am I? adlı bir kitap yayımladığı görülür.