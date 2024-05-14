Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arzını onayladı. Halka arz büyüklüğü 1,6 milyar TL olarak açıklanan Hareket Proje Taşımacılığı halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Peki, "Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz ne zaman, kaç lot verir? Hareket Proje Taşımacılığı hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu?" İşte Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz tarihleri...