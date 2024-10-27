Hansi Flick: Böyle devam etmeliyiz
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, 4-0'lık Real Madrid galibiyetini değerlendirdi. Alman çalıştırıcı, "Bu mantaliteyle devam etmeliyiz" dedi.
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, El Clasico'da 4-0 kazandıkları Real Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"BU MANTALİTEYLE DEVAM ETMELİYİZ"
4-0'lık galibiyetin ardından duyguları sorulan Alman teknik adam, "Hepimiz çok mutluyuz. Şu anda taraftarlarımızı düşünüyoruz çünkü onlar bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.
Flick, "İyi gidiyoruz. Real Madrid'e karşı oynamak kolay değildi ama çok iyi savunma yaptık. Bu mentaliteyle devam etmeliyiz." diye konuştu.
"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"
Flick, "Bizim için çok önemli bir adım, dünyanın en iyi takımlarından birini yendik. İyi savunma yaptık, kilit nokta buydu." sözlerini sarf etti.