Hande Erçel ile Barış Arduç, 'Rüzgara Bırak'ın galası için geçtiğimiz aylarda, Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmiş, Rus hayranlarından büyük ilgi görmüştü.'Rüzgara Bırak'
Rusya'da 6'ncı sırada yer aldı
Rusya'da çevrimiçi sinema platformu Kion ve Medialogia, sinemanın en güzel Oyuncularını seçti. Hande Erçel, 6'ncı sırada yer aldı
Giriş: 20.09.2025 - 20:37 Güncelleme: 20.09.2025 - 20:41
Rusya'da çevrimiçi sinema platformu Kion ve Medialogia, sinemanın en güzel oyuncularını seçti. Rus oyuncu, Yuliya Snigir, ilk sırada yer alıdı.Yuliya Snigir
Hande Erçel de listeye giren oyuncular arasında bulunuyor. Listeye; 6'ncı sıradan giren Erçel'i Jennifer Aniston, Eva Longoria, Margo Robbie ve Sara Jessica Parker takip etti.
