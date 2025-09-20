Habertürk
        Hande Erçel, Rusya'da 6'ncı sırada yer aldı

        Rusya'da 6'ncı sırada yer aldı

        Rusya'da çevrimiçi sinema platformu Kion ve Medialogia, sinemanın en güzel Oyuncularını seçti. Hande Erçel, 6'ncı sırada yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 20:37 Güncelleme: 20.09.2025 - 20:41
        6'ncı sırada yer aldı
        Rusya'da çevrimiçi sinema platformu Kion ve Medialogia, sinemanın en güzel oyuncularını seçti. Rus oyuncu, Yuliya Snigir, ilk sırada yer alıdı.

        Yuliya Snigir
        Yuliya Snigir

        Hande Erçel de listeye giren oyuncular arasında bulunuyor. Listeye; 6'ncı sıradan giren Erçel'i Jennifer Aniston, Eva Longoria, Margo Robbie ve Sara Jessica Parker takip etti.

        RUSYA'DA BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

        Hande Erçel ile Barış Arduç, 'Rüzgara Bırak'ın galası için geçtiğimiz aylarda, Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmiş, Rus hayranlarından büyük ilgi görmüştü.

        'Rüzgara Bırak'
        'Rüzgara Bırak'
        #Hande Erçel
        #rusya

