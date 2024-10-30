Hande Erçel'in, 200 bin TL'lik elbisesi

Amerikan Türk Topluluğu Galası, ünlü oyuncular; Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel ile sektörün önde gelen yapımcıları; Kerem Çatay, Timur Savcı ve Onur Güvenatam'ı aynı sahnede bir araya getirdi.



Suzan Sabancı'nın ev sahipliğinde New York’ta düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası'nda, Türk film ve televizyon endüstrisinin uluslararası başarısı kutlandı.