Hande Erçel'in, 200 bin TL'lik elbisesi
Oyuncu Hande Erçel, New York'ta düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası'na katıldı. Gecede ödül alan Erçel'in elbisesinin yaklaşık 200 bin TL olduğu öğrenildi
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Amerikan Türk Topluluğu Galası, ünlü oyuncular; Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel ile sektörün önde gelen yapımcıları; Kerem Çatay, Timur Savcı ve Onur Güvenatam'ı aynı sahnede bir araya getirdi.
Suzan Sabancı'nın ev sahipliğinde New York’ta düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası'nda, Türk film ve televizyon endüstrisinin uluslararası başarısı kutlandı.
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Film ve televizyon endüstrisine katkılarından dolayı Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Kerem Çatay, Timur Savcı ve Onur Güvenatam'a ödül verildi.
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Hande Erçel'in gecede giydiği yırtmaçlı beyaz elbisesinin fiyatı ortaya çıktı.
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Ünlü oyuncunun elbisesinin fiyatının yaklaşık 200 bin TL olduğu öğrenildi.
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Hande Erçel, gecede aldığı ödülü de sosyal medya sayfasında yayımladı.
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Bir süredir Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemde olan Hande Erçel, ayrıca sevgilisiyle New York'ta basketbol maçı seyretti.
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Çift, NBA'de oynanan Denver Nuggets - Brooklyn Nets maçını tribünden takip etti.