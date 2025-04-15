Hamas: İsrailli esirle irtibat kesildi

Hamas, Gazze Şeridi'nde 7 haftadır küresel sessizliğin gölgesinde kitlesel açlık uygulayan İsrail'in 2 milyondan fazla Filistinliye karşı "planlı soykırım" yaptığını belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne ilaç ve insani yardım girişine izin vermediğine işaret edildi.

Açıklamada, "Faşist işgalci İsrail hükümeti, 7 haftadır Gazze Şeridi'ne gıda, ilaç ve yakıt yardımı gibi yaşam için gerekli temel malzemelerin girişini engellemeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde su kuyuları ile deniz suyu arıtma tesislerini bombaladığı ve bölgede gıda dağıtımına da engel olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze'de dayattığı insani felaketin yaklaşık 2,5 milyon kişiyi etkilediğine işaret edilen açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin "planlı bir soykırımın temel unsurunu oluşturan sistematik katliamlara maruz kaldığı" vurgulandı.

İsrail'in, "şüpheli bir küresel sessizliğinin gölgesinde Gazze'de Filistinlilere karşı planlı soykırım uyguladığı" ifade edildi.

Birleşmiş Milletler ile uluslararası topluma seslenilen açıklamada, yasal ve insani sorumluluklarını üstlenme, İsrail'i kitlesel aç bırakma uygulamasına son vermeye zorlamak için acil ve ciddi adımlar atma çağrısı yapıldı.

Hamas, 18-19-20 Nisan'ı İsrail'e karşı "küresel öfke günleri" ilan ederek Gazze Şeridi'ndeki soykırıma ABD desteğinin ve uluslararası toplumun suç ortaklığının protesto edilmesini istedi.

Arap ve İslam ülkelerinin hükümetleri ve halklarına da seslenilen açıklamada, Gazze'ye uygulanan "zalim kuşatmanın" sona erdirilmesi için tarihi bir duruş sergileme çağrısı yapıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaş suçlusu" olduğu vurgulanan açıklamada, Netanyahu liderliğindeki hükümetin "her gün ihlal ettiği uluslararası hukuk ve sözleşmelere saygı duyulmasının yeniden sağlanması gerektiği" ifade edildi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırılarının "ABD'nin desteği ve uluslararası toplumun şüpheli sessizliğinde tırmandığı" belirtildi.

Açıklamada, "Arap ve İslam milletimize ve dünyanın tüm özgür insanlarına, 'Gazze Sizden Yardım İstiyor' başlıklı küresel haftaya aktif olarak katılmaları için acil bir çağrıda bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gelecek hafta boyunca Gazze'yi desteklemek, İsrail saldırılarını kınamak ve durdurmak için dünyanın dört bir yanında gösteriler, oturma eylemleri ve protestolar düzenlenmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Cuma, cumartesi ve pazar günlerinin (18, 19 ve 20 Nisan) İsrail'e karşı küresel öfkenin dile getirildiği, ABD desteğinin ve uluslararası toplumun suç ortaklığının reddedildiği günler olarak ilan edilmesi" çağrısında bulunuldu.

Dünya çapındaki Gazze ile dayanışma gösterileri çağrılarının takdirle karşılandığı belirtilen açıklamada, çeşitli ülkelerdeki öğrenciler ve sendikaların 22 Nisan'da Gazze'ye destek amacıyla yaptığı grev çağrısının desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Çocukların çığlıkları, yaralıların ve hastaların iniltileri, açların ve yerinden edilmişlerin avazı yaşayan vicdanlara yardım çağrısında bulunuyor." ifadesine yer verildi.