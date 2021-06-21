Hamas heyetinin Fas ziyareti sona erdi

AA

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisinin daveti üzerine çarşamba günü Fas'a gelen Heniyye liderliğindeki Hamas heyeti, ülkede üst düzey yetkililerle görüştü.

Heniyye, Filistin'deki son gelişmeleri görüşmek üzere gerçekleştirdiği Fas ziyareti kapsamında Başbakan Saadeddin Osmani, Meclis Başkanı Habib el-Maliki tarafından kabul edildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerin yanı sıra muhalif partilerin de yer aldığı siyasi partilerle bir araya gelen Heniyye ayrıca ziyaret kapsmaında bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüştü, Kudüs Beytülmal Ajansı'na ziyarette bulundu.

Fas Kralı 6. Muhammed Heniyye başkanlığındaki Filistinli heyetin onuruna akşam yemeği verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 10 Mayıs'ta başlayıp, 11 gün süren saldırılarının ardından Hamas lideri Heniyye, Rabat'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmiş oldu.

Fas yerel basınında yer alan haberlere göre, Fas'tan ayrılan Heniyye'nin, Moritanya'nın başkenti Novakşot'a gitmesi bekleniyor.

Heniyye'nin Moritanya ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.