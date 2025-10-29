Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hamas 2 esirin cenazesini enkazdan çıkardı | Dış Haberler

        Hamas 2 esirin cenazesini enkazdan çıkardı

        Hamas, İsrailli 2 esirin cenazesinin daha enkazdan çıkarıldığını bildirdi. Açıklamada, İsrailli esirler Amiram Cooper ve Saher Baruch'un cenazelerine ulaşıldığı aktarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 01:08 Güncelleme: 29.10.2025 - 01:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamas 2 esirin cenazesini enkazdan çıkardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün enkaz altında yürüttükleri arama çalışmaları sırasında, İsrailli 2 esirin daha cesedinin enkazdan çıkarıldığı belirtildi.

        Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, dün yapılan arama çalışmaları sonucunda 2 İsrailli esir Amiram Cooper ve Saher Baruch'un cesetlerine ulaşıldığı belirtildi.

        Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

        Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 17 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.

        Gazze Şeridi'nde 13 İsrailli esirin cesedinin bulunduğu bildirilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Habertürk Anasayfa