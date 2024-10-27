Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Haluk Levent: Üzerimize vazife olan bir şeyi yaptık - Magazin haberleri

        "Üzerimize vazife olan bir şeyi yaptık"

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AFAD ve Ahbap Derneği katkılarıyla Gaziantep'in Nurdağı ve Malatya'nın Battalgazi ilçelerinde ihtiyaç sahipleri için inşa edilen 404 deprem konutunun dağıtımına ilişkin kura töreni düzenlendi. Törene; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Ahbap Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent ile AFAD yetkilileri katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 10:37 Güncelleme: 27.10.2024 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Üzerimize vazife olan bir şeyi yaptık"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AFAD ve Ahbap Derneği katkılarıyla Gaziantep'in Nurdağı ve Malatya'nın Battalgazi ilçelerinde ihtiyaç sahipleri için inşa edilen 404 deprem konutunun dağıtımına ilişkin kura töreni düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleşen kura törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Ahbap Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent ile AFAD yetkilileri katıldı.

        Burada bir konuşma yapan Zafer Tarıkdaroğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerine yapılan terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

        "EL ELE VERİP DEPREMLERİN AÇTIĞI YARALARI SARMAYA GELDİK"

        Kahramanmaraş merkezli ve 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin ülkeyi derinden sarstığını belirten Tarıkdaroğlu, "Depremler nedeniyle maalesef binlerce vatandaşımızı yitirdik. Bu vesileyle acısını hâlâ yüreğimizde taşıdığımız tüm vatandaşlarımız için bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Asrın felaketi olarak dile getirdiğimiz depremlerin açtığı yaraları el ele vererek sarmaya gayret ettik. Devlet olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilk andan itibaren tüm imkanlarımızı depremzede kardeşlerimiz için seferber ettik" diye konuştu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu
        REKLAM

        Zafer Tarıkdaroğlu, bakanlık olarak merkezde ve taşra teşkilatlarında da görev alan personeli bölgeye yönlendirdiklerini, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile depremden etkilenen herkesin yardımına koştuklarını anımsattı.

        Bugünkü kurayla, AFAD ve Ahbap Derneği işbirliğinde yaptırılan, 208'i Malatya'nın Battalgazi, 196'sı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan toplam 404 konutun sosyal yardım yararlanıcısı hak sahiplerinin belirleneceğini kaydeden Tarıkdaroğlu, evlerin hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

        "ÜZERİMİZE VAZİFE OLAN BİR ŞEYİ YAPMIŞ OLDUK"

        Kura çekim töreni öncesinde konuşan Ahbap Derneği kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent ise "Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Biz dernek olarak üzerimize vazife olan bir şeyi yapmış olduk" dedi.

        Ahbap Derneği kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent
        Ahbap Derneği kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent

        "BİZE İLHAM VERDİ"

        Konut yapma fikrinin nasıl oluştuğuna dair bilgi veren Haluk Levent, şunları anlattı: Devlet zaten elinden geleni yapıyor, binlerce konut yapıyor. 'Orada bir boşluk var mıdır? Mesela mevzuatın dışında biz de bir şeyler yapabilir miyiz?' dedik ve İçişleri Bakanlığı'na müracaat ettik. 'Evet, siz de konut yapabilirsiniz ama hak sahibi olmayan, mesela engelliler, şehit aileleri ya da işte depremden etkilenen bu ailelerden bahsediyoruz, muhtaç, yaşlılar vesaireler için bir şeyler yapabilirsiniz' dediler. O bize birazcık ilham verdi ve AFAD ile anlaştık.

        Haluk Levent, zorlu olan konut inşa sürecinin üstesinden gelmeyi başardıkları için çok gururlu olduklarını da belirtti.

        Depremlerden sonraki en onurlu ve mutlu günlerinden birini yaşadığını dile getiren Haluk Levent; "Sonunda elimizden bir şeyler geldi. Bunların ömür boyu kullanım hakkı olacak onlarda. Oradaki engelli çocuğu olan ama hak sahibi olamayan, evi olmayan ama çocuğunda serebral palsi, otizm, SMA hastalığı bulunan ya da engelli olan aileler oraya Ahbap konutlarına yerleşecekler ve ömür boyu kullanım hakkı olacak" ifadelerini kullandı.

        404 KONUT İÇİN KURA ÇEKİLDİ

        Kahramanmaraş merkezli depremler nedeni ile evsiz kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edilmek üzere Battalgazi ilçesinde 208, Nurdağı ilçesinde 196 olmak üzere toplam 404 konutun inşası Ahbap Derneği ve AFAD işbirliğinde tamamlandı. Konutlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tahsis edilen alan üzerinde inşa edildi.

        Tören konuşmaların ve kura çekiminin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tamamlandı.
        Tören konuşmaların ve kura çekiminin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tamamlandı.
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Haluk Levent
        #Zafer Tarıkdaroğlu
        #AHBAP
        #AFAD

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        Yağışsız pazar! İşte beklenen sıcaklıklar
        Yağışsız pazar! İşte beklenen sıcaklıklar
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Kütahya'daki orman yangını söndürülemedi
        Kütahya'daki orman yangını söndürülemedi
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'
        Yön tabelası direğine çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
        Yön tabelası direğine çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Rize'de heyelan riski
        Rize'de heyelan riski
        Malatya'da feci kaza
        Malatya'da feci kaza
        Sahte bungalov çetesine baskın!
        Sahte bungalov çetesine baskın!
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        Biden'dan İsrail'in saldırısına ilişkin yorum
        Biden'dan İsrail'in saldırısına ilişkin yorum
        El Clasico'da zafer Barça'nın!
        El Clasico'da zafer Barça'nın!
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Habertürk Anasayfa