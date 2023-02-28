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Haluk Levent: 3 bin 600 adet konteyner aldık

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından 3 bin 600 adet konteyner aldıklarını duyurdu

Giriş: 28.02.2023 - 16:39 | Güncelleme: ABONE OL
AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent: 3 bin 600 adet konteyner aldık - Haberler
Haluk Levent: 3 bin 600 adet konteyner aldık
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AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 28 Şubat. Bugün yayınlayacağımız alımların en merak edilenleri konteyner (2 oda , tuvalet , banyo, mutfak) ortalama 65 bin 700 TL + KDV (3 bin 600 adet) Kızılay'dan alınan kışlık izolasyonlu çadır ise 19 bin 150 + KDV" ifadelerini kullandı.

Levent açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Son 10 günde o kadar çok alım yapıldı ki denetimimizi yapan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği bizlerden 24 günlük bir ek süre istedi. Sağlıklı sonuçlar için 24 gün daha bekleriz değil mi dostlar? Bu konuda sizde kredim vardır diye düşünüyorum. Yani ilk denetim raporumuz 24 Mart 2023'te açıklanacak. Bizlerden hesap isteyen 'Ne yaptın açıklasana' diyen Twitter'daki hesaplara şunu söyleyeyim. Bizler 24 Mart’ta ilk denetim raporunu açıklayacağız. Sizin savunduğunuz dernek ya da kurumların da 24 Mart’ta denetim raporunu açıklamalarını ısrarla istemenizi öneriyorum."

DERNEKTEN DE AÇIKLAMA YAPILDI

AHBAP Derneği'nden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: "TÜRMOB tarafından yukarıda belirtilen denetim programına göre hazırlanacak 6 Şubat - 28 Şubat tarihlerini kapsayan döneme ait faaliyetlere ilişkin Ara Denetim Raporu 24 Mart Cuma günü kamuoyuyla paylaşılacaktır. 6 Şubat 2023 sabahı 10 ilde gerçekleşen depremin ilk anından itibaren hem online koordinasyonda hem de saha faaliyetlerinde gönüllülerimizle birlikte afet bölgesinin ihtiyaçları için çalışıyoruz. Afetin oluşturduğu yıkımı ve ihtiyaçları öğrendikten hemen sonra 7 ilde kurduğumuz depolarımıza gerekli ürünleri tedarik etmeye ve teyit ettiğimiz afetzedelere ulaştırmaya başladık. Afet bölgesindeki tüm ihtiyaçları gün ve gün öğrenerek tedarik etmeye ve bölgeye ulaştırmaya devam ediyoruz. Ahbap Derneği içinde bulunan tüm birimlerde afetle ilgili yapılan çalışmaları, gerekli resmi evraklar ve sözleşmelerle yürütüyoruz. Bu aşamada TÜRMOB'un oluşturduğu denetim kadrosu tarafından öncelikle 6 Şubat - 28 Şubat tarihlerini kapsayan döneme ait işlemlerimiz Özel Amaçlı Güvence Denetimine tabi tutulacaktır. Daha sonraki dönemler üçer aylık denetim dönemleri itibariyle TÜRMOB Denetim Kadrosu tarafından denetlenecektir. Bu denetimler sonucunda Denetim Raporları hazırlanacaktır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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