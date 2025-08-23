Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Halit Yukay bulundu mu, nerede bulundu, öldü mü? Halit Yukay kimdir, kaç yaşındaydı, nereliydi?

        Halit Yukay bulundu mu, nerede bulundu, öldü mü? Halit Yukay kimdir?

        Bozcaada'ya gitmek için Marmara Denizi'ne açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'dan 19 gündür haber alınamıyordu. Günlerdir aranan iş insanından acı haber geldi. Peki, Halit Yukay bulundu mu, nerede bulundu, öldü mü? Halit Yukay kimdir? İşte Halit Yukay'ın biyografisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 22:49 Güncelleme: 23.08.2025 - 22:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Halit Yukay 4 Ağustos günü saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Bir süredir kendisinden haber alınamayan iş insanı Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler arama çalışması sonucunda Turanköy açıklarında deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı. Kendisinden 19 gündür haber alınamayan iş insanı Halit Yukay'dan yeni bir haber geldi. Peki, Halit Yukay bulundu mu, nerede bulundu, öldü mü? Halit Yukay kimdir? İşte detaylar...

        • 2

          HALİT YUKAY BULUNDU MU, ÖLDÜ MÜ?

          Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedenine ulaşıldı. Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan Yukay'ın teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. Tekne enkazının bulunduğu bölge yakınlarında 68 metre derinlikte bulunan Yukay'ın cansız bedeninin çıkarılması için çalışma başlatıldı

          İş insanı Halit Yukay (43) 4 Ağustos günü saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada’ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamayan Yukay'ın yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler arama çalışması başlatırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı.

        • 3

          HALİT YUKAY KİMDİR?

          Halit Yukay, 1982 yılında İstanbul’da doğdu ve 43 yaşındaydı. Aslen nereli olduğuna dair net bir bilgi kamuoyunda paylaşılmamış olsa da, İstanbul’da doğup büyüdüğü ve kariyerini burada şekillendirdiği biliniyor. Denizcilik sektöründe önemli bir yere sahip olan Yukay, 2011 yılında kurduğu Mazu Yachts ile lüks yat tasarımı ve üretiminde adını duyurdu. Çocukluk hayali olan yat tasarımı, onun mesleki tutkusunun temelini oluşturdu.

          Mazu Yachts, 11 ila 40 metre uzunluğundaki karbon kompozit yatlarıyla hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda tanınan bir marka haline geldi. Yukay, özellikle 2024 BOAT International Design & Innovation Ödülleri’nde 28,5 metrelik Waterlily yatıyla finalist olarak adından söz ettirdi. Mühendis ve baş tasarımcı olarak sektöre yön veren Yukay, yenilikçi yaklaşımı ve deniz tutkusyla biliniyordu. Yunan asıllı bir eşi ve bir çocuğu olduğu belirtilen Yukay’ın, kaybolmadan önce ailesini almak için Bozcaada’ya doğru yola çıktığı düşünülüyor.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni bulundu
        İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni bulundu
        Kızını bıçakla mahallede kovaladı!
        Kızını bıçakla mahallede kovaladı!
        Alman basını: Çin barış gücü için hazır
        Alman basını: Çin barış gücü için hazır
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi
        Krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi
        İlk toplantı sona erdi
        İlk toplantı sona erdi
        "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"
        "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"
        Rıdvan Yılmaz resmen Beşiktaş'ta!
        Rıdvan Yılmaz resmen Beşiktaş'ta!
        Filenin Sultanları, İspanya'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, İspanya'ya set vermedi!
        Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a 'Gazze' mektubu
        Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a 'Gazze' mektubu
        Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklama
        Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklama
        Galatasaray’da Barış Alper krizi
        Galatasaray’da Barış Alper krizi
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Bodrum'da ortaya çıktı
        Bodrum'da ortaya çıktı
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        "Sabırsızlanıyorum" 
        "Sabırsızlanıyorum" 
        Habertürk Anasayfa