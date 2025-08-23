HALİT YUKAY KİMDİR?

Halit Yukay, 1982 yılında İstanbul’da doğdu ve 43 yaşındaydı. Aslen nereli olduğuna dair net bir bilgi kamuoyunda paylaşılmamış olsa da, İstanbul’da doğup büyüdüğü ve kariyerini burada şekillendirdiği biliniyor. Denizcilik sektöründe önemli bir yere sahip olan Yukay, 2011 yılında kurduğu Mazu Yachts ile lüks yat tasarımı ve üretiminde adını duyurdu. Çocukluk hayali olan yat tasarımı, onun mesleki tutkusunun temelini oluşturdu.

Mazu Yachts, 11 ila 40 metre uzunluğundaki karbon kompozit yatlarıyla hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda tanınan bir marka haline geldi. Yukay, özellikle 2024 BOAT International Design & Innovation Ödülleri’nde 28,5 metrelik Waterlily yatıyla finalist olarak adından söz ettirdi. Mühendis ve baş tasarımcı olarak sektöre yön veren Yukay, yenilikçi yaklaşımı ve deniz tutkusyla biliniyordu. Yunan asıllı bir eşi ve bir çocuğu olduğu belirtilen Yukay’ın, kaybolmadan önce ailesini almak için Bozcaada’ya doğru yola çıktığı düşünülüyor.