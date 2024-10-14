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        Haberler Gündem Güncel Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davasında istenen cezalar belli oldu | Son dakika haberleri

        Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davasında istenen cezalar belli oldu

        Süper Lig'de geçen sezon MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Sanık Faruk Koca hakkında 'Tehdit', 'Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 10:34 Güncelleme: 14.10.2024 - 11:17
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        • 1

          Eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'e saldırısı nedeniyle yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

          Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Şahin Yunus Şahin ve Osman Erkam Can katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

          Hakim, esas hakkındaki görüşünü açıklaması için duruşma savcısına söz verdi.

        • 2

          Savcı, olay tarihinde MKE Ankaragücü Futbol Kulübü Başkanı olan sanık Faruk Koca'nın, diğer sanıklar Can, Şahin ve Çelikkaya ile birlikte sahaya girerek hakemlerin yanına gittiklerini, Koca'nın Meler'e önce "Seni öldüreceğim" diyerek tehditte bulunduğu ve ardından vurarak yere düşürdüğünü kaydetti.

          Diğer sanıkların da yerdeki hakemin çeşitli yerlerine vurarak yaraladıklarını aktaran savcı, sanık Can'ın ise hakem Meler'e tekme atmaya çalıştığını ancak isabet ettiremediğini bildirdi.

          Savcı, Meler'in yüzündeki yaralanmanın orta derecede kemik kırığına sebebiyet verdiği ve sanıkların üzerine atılı suçları işlediklerinin sabit olduğunu ifade etti.

        • 3

          Savcı, Faruk Koca'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmasını talep etti.

        • 4

          Savcı sanıklar Çelikkaya ve Şahin'in, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılmaları istedi.

        • 5

          Savcı, sanık Can hakkında ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep etti.

        • 6

          Savcı, tüm sanıklar hakkında ayrıca Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı getirilmesini talep etti.

          Sanık avukatları esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

        • 7

          Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için avukatlara süre vererek, duruşmayı 11 Kasım'a erteledi.

        • 8

          NE OLMUŞTU?

          MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, geçen sezon 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de yerde tekmelendi.

          Maç sonrası sahaya inenlerin yanı sıra, hakeme saldıranların tümü hakkında savcılık soruşturma başlattı.

          Saldırının baş sorumlusu olarak görülen Koca, bazı sağlık sorunları nedeniyle sahadan çıkarak hastaneye gitti ve tedavi gördü. Koca, bu tedavisinin ardından ifadesi alınarak, Ankara Batı Adliyesine sevk edildi.

        • 9

          Hakeme saldırıda bulunan ve gözaltına alınanlar Ankara Batı Adliyesine getirildi. Bu arada, soruşturma kapsamında Koca ile 2 kişi tutuklandı. Tutuklu sanıklar ilerleyen günlerde serbest bırakıldı.

          Koca kulüp başkanlığından özür dileyerek istifa etti.

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