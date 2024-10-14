Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davasında istenen cezalar belli oldu

Savcı, olay tarihinde MKE Ankaragücü Futbol Kulübü Başkanı olan sanık Faruk Koca'nın, diğer sanıklar Can, Şahin ve Çelikkaya ile birlikte sahaya girerek hakemlerin yanına gittiklerini, Koca'nın Meler'e önce "Seni öldüreceğim" diyerek tehditte bulunduğu ve ardından vurarak yere düşürdüğünü kaydetti.

Diğer sanıkların da yerdeki hakemin çeşitli yerlerine vurarak yaraladıklarını aktaran savcı, sanık Can'ın ise hakem Meler'e tekme atmaya çalıştığını ancak isabet ettiremediğini bildirdi.

Savcı, Meler'in yüzündeki yaralanmanın orta derecede kemik kırığına sebebiyet verdiği ve sanıkların üzerine atılı suçları işlediklerinin sabit olduğunu ifade etti.