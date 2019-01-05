“Tarık Akan ile birlikte çok özel üç film çektik. Önce ‘Yolcu’ arkasından ‘Maden’ ve ‘Yol’ filmini çektik. Tarık Akan hayatımda çok önemlidir. Bir dönem aramızda kırgınlık oldu. Ölmeden önceki iki gün hastaneye gidemedim ama telefonlaştık. Ben ona ‘Seni seviyorum’ dedim. Ben de ‘Seni seviyorum’ diye karşılık verdi. Helalleştik”