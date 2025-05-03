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        Haberler Gündem Trafik Hakkari'de derede can pazarı

        Hakkari'de işçi minibüsü dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün dereye devrildi. Caan pazarının yaşandığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:31 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:39
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          Hakkari'de işçileri taşıyan minibüsün dereye devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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          Kaza, saat 05.30 sıralarında Yüksekova'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Gürkavak köyüne bağlı Cevizli mezrası mevkisinde meydana geldi.

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          Ezber Pertev'in (38) kullandığı servis minibüsü, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

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          Kazada minibüsteki Necdet Özşahin (47) ile Levent Safalı (45) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ezber Pertev, Mehmet Halit Katırcı (32) ve Gökmen Yıldırım (53) yaralandı.

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          İhbarla olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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          Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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