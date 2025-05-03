Hakkari'de işçi minibüsü dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün dereye devrildi. Caan pazarının yaşandığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
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Hakkari'de işçileri taşıyan minibüsün dereye devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
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Kaza, saat 05.30 sıralarında Yüksekova'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Gürkavak köyüne bağlı Cevizli mezrası mevkisinde meydana geldi.
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Ezber Pertev'in (38) kullandığı servis minibüsü, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.
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Kazada minibüsteki Necdet Özşahin (47) ile Levent Safalı (45) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ezber Pertev, Mehmet Halit Katırcı (32) ve Gökmen Yıldırım (53) yaralandı.
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İhbarla olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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