Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Hakkari'de 3 E-Sınav Merkezi açıldı | Son dakika haberleri

        Hakkari'de 3 E-Sınav Merkezi açıldı

        Hakkari merkez ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde 3 yeni E-Sınav Merkezi açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:24 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de 3 E-Sınav Merkezi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hakkari'de E-Sınav merkezlerinin sayısı ve kapasitesi artırılıyor. İl merkezi, Yüksekova ve Şemdinli'de kurulumu tamamlanan 3 salon daha hizmete alındı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Ölçme Değerlendirme Merkezinin yönetici ve personeliyle bir araya geldi. Yılmaz, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK), usta öğreticilik ve Açık Öğretim Kurumları Sınavları ile diğer protokol sınavlarının bu salonlarda yapabileceğini söyledi.

        Çukurca'daki kursiyerlerin il merkezine, Derecik'tekilerin de Şemdinli'deki merkezlere başvurabileceğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Milli Eğitim Bakanlığımızın finans desteği ve Valimiz Sayın Ali Çelik'in destekleriyle MTSK, usta öğreticilik, Açık Öğretim Kurumları Sınavları ile diğer protokol sınavlarında, kağıt ve kalem kullanımına son veren, adayları işaretlemeyi unutma kaygısından kurtaracak olan E-Sınav salonlarının sayısını ilimizde artırmaya devam ediyoruz. İlimiz merkez ve Yüksekova'da ikincisi olmak üzere Şemdinli'de de ilk merkezimiz hizmet vermeye başladı. Bundan sonra adaylarımız il merkezine gelmeden, randevu sistemiyle ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde kurulan E-Sınav merkezinde sınava girerek, soruları elektronik ortamda yanıtlayabilecek."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #hakkari haberleri
        #e-sınav merkezi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cani babanın korkunç oyunu!
        Cani babanın korkunç oyunu!
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Cansız bedeni bulunmuştu! Saniye saniye ölüme gidiş!
        Cansız bedeni bulunmuştu! Saniye saniye ölüme gidiş!
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Klasik kaçış
        Klasik kaçış
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        Habertürk Anasayfa