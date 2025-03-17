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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hakim Nazım Bal'ın cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Hakim Nazım Bal'ın cansız bedeni bulundu

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal, evinde ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 01:37 Güncelleme: 17.03.2025 - 01:37
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        Hakim Nazım Bal'ın cansız bedeni bulundu
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        İHA'nın haberine göre olay, 15 Mart 2025 saat 16.20 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Kendisinden haber alınamayan Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Nazım Bal, için yapılan ihbar üzerine

        Alacaatlı Mahallesi'nde ikamet eden Bal'ın evine polis sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Bal'ı evinin banyosunda asılı halde bulundu.

        Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Bal'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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