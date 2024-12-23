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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Hakan Keleş: Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek istiyoruz - Kasımpaşa Haberleri

        Hakan Keleş: Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek istiyoruz

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'de iyi sonuçlar alarak hedefleri doğrultusunda ilerlemek istediklerini dile getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 23:30 Güncelleme: 23.12.2024 - 23:30
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        "Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeliyiz"
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        Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

        Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

        "HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA İLERLEMEK İSTİYORUZ"

        Başakşehir karşısında alınan bir puanın değerli olduğunu belirten Keleş, "Maçtan önce deplasmanda yenilmezlik serimiz vardı. Başakşehir’in de iç sahada yenilmezlik serisi vardı. Buraya kazanmak için geldik ama berabere bitti. Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. İstediğimiz, çalıştığımız bir gol attık. Fakat iki talihsiz penaltıyla geriye düştük. Daha sonra risk aldık ve kaybettiğimiz toplar bize sıkıntı yaşattı. Maçı çevirmek adına riskler aldık ama sonlara doğru bunu başarabildik. Alınan bir puan var. Bizim için bu maç dolayısıyla iyi diye düşünüyorum. Başakşehir bizden daha net pozisyonlara girdi. Oyunda istatistikler gol beklentisi hariç dengeli gibi görünüyor. Kazanmak istiyorduk ama Başakşehir yorgun olmasın rağmen bundan çok fazla faydalanamadık. İstediğimiz oyunu burada sergileyemedik ama oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. İç saha sıkıntısını geçtiğimiz hafta aştık. Bundan sonra da iyi sonuçlar alıp hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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        "BUGÜNKÜ PENALTILARDA HAKEM HAKLIYDI"

        Maçtaki iki penaltı kararının da doğru olduğunu aktaran Hakan Keleş, "Ben geldiğimden beri üç tane penaltı oldu. Biri Trabzon’da oldu, bence penaltı değildi. Buradaki iki tanesini talihsiz olarak nitelendiriyorum. Yapacak bir şey yok bunlar oluyor. Bugünkü penaltılarda hakem haklıydı. Bizim için talihsizlikti" diye konuştu.

        Deneyimli çalıştırıcı, müsabakanın ardından soyunma odasındaki sevinme seslerinin ise izinle alakalı olduğunu söyledi.

        "ALTERNATİF OYUNCU KONUSUNDA PROBLEMLER YAŞIYORUZ"

        Transfer çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Keleş, "Alternatif oyuncu konusunda problemler yaşıyoruz. Ben gelmeden önce hiç 5 oyuncu değişikliği olmamış. Ben geldikten sonra iki defa yaptık. Bütün oyuncuları kullanmaya çalışıyoruz. Biraz daha gençlerin şans bulması gerekiyor ama onlar da tam hazır değiller. Maçların yoğunluğundan dolayı sıkıntılar yaşadık. Tam net takviyeyi daha sonra kararlaştıracağız" dedi.

        Hakan Keleş, Kasımpaşa’nın Türkiye Kupası’nda A takımla mı yoksa U19 takımıyla mı mücadele edeceği yönündeki soruya ise "Gençlerbirliği maçında yönetimsel bir karar aldık. Kupaya katılmama kararı almıştık. Fakat görüşmeler sonucunda U19 takımıyla katılma kararı aldık. Ama tam netleşen bir şey yok. Burada tarihler önemli, takımın durumu önemli. Süre almayan oyuncuları da orada oynatmayı düşünüyoruz" şeklinde cevap verdi.

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