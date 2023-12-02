Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        34
        Galatasaray
        GS
        34
        Beşiktaş
        BJK
        25
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Trabzonspor
        TS
        23
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        20
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        18
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        MKE Ankaragücü
        MKE
        16
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Rams Başakşehir
        İBFK
        12
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        11
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Hakan Keleş: "Deplasmanda alınan 1 puan iyidir" - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Hakan Keleş: "Deplasmanda alınan 1 puan iyidir"

        Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, iki kez geriye düşmelerine rağmen deplasmanda alınan 1 puanın önemli olduğunu kaydetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 17:13 Güncelleme: 02.12.2023 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Deplasmanda alınan 1 puan iyidir"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen bası toplantısında konuşan Keleş, sahaya kazanmak için çıktıklarını belirterek biraz dengeli bir maç olduğunu kaydetti.

        Deplasmanda alınan 1 puanın iyi olduğunu dile getiren keleş, “Galip gelip çıkışımızı devam ettirmek isterdi. Rakip kazanabilirdi ama bizde kazanabilirdik. Birer puanı paylaşmak bizim için iyi oldu. 20 gün içerisinde çok yoğun bir program var, onun biraz sıkıntılarını çekeceğiz gibi görünüyor. Sakat var, problemli oyuncularımız. Deplasmanda alınan bir puan bizim için iyi. Takım iki kez geriye düşmesine rağmen verdiği tepki önemliydi. Buradan deplasmanda kazanılan 1 puan artı olarak görüyoruz” diye konuştu.

        "Buraların takımı değiliz"

        Takıma transfer yapılacağını ama şu anki gündemlerinin o olmadığının altını çizen keleş, “Takımı bir an önce toparlayıp biraz daha yukarılara çıkabilmek. Tek düşüncemiz bu. Elimizdeki oyuncuların verimini arttırmak, performansını yükseltmek. Şu anki düşüncemiz o. Zaten ödemelerle yapılıyor başkanımız geldiğinden beri, hep olumlu bir hava var. Kimsenin şüphesi olmasın, Konya büyük bir camia zaten. Bunun da üstesinden geleceğiz. Buraların takımı değiliz. Kötü bir periyot geçirdik ama yavaş yavaş toparlanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

        "Her oyuncumuz değerli"

        Rakibin de kendilerinin de temaslı bir oyun oynamaya çalıştığını belirten Keleş, “Deplasmanda tabii ki rakibin gösterdiği coşku, mücadeleden fazla bizim de göstermemiz gerekiyordu. Oyuncuların bugün onu gösterdiklerini düşünüyorum ben. Bugün oyuncularımın gösterdikleri emek, coşku, mücadele, ikili mücadelelerdeki performanslar zaman zaman kötü olsa da memnunum. Geldiğimizden beri takımda bu direnci görebiliyorum. Her oyuncu bizim için değerli. Bu durumdan onlarla birlikte çıkacağız. Kararımız transfer döneminde ortaya çıkacak. Muhammet Demir, ocak ayı denildi. Tam idmanlara katılması bir ayı bulabilir. Gökhan Töre de 3 hafta sonra sahalara dönecek” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        İsrail 'müzakereler çıkmaza girdi' dedi
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Seçil Erzan olayında yeni gelişme! Denizbank'tan o görüntüler hakkında açıklama
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Molozlar araçların üstüne düştü
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Okan Buruk'un Pendikspor 11'i!
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        Kral Charles'tan dikkat çeken Yunanistan mesajı
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        "Bizim işlerde zengin olunmuyor"
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya yeni soruşturma!
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Beşiktaş'ta kongre günü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        İSKİ'den sevindiren haber! Son veri açıklandı!
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Seçil Erzan’ın evinde çıkan yeni liste
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Ferdi ve Fred'den müjde!
        Konut ilanlarına düzenleme
        Konut ilanlarına düzenleme
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Yaya geçidinde Esra'yı ezdi! İfadesi kan dondurdu!
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Sigortasız çalışmada zaman aşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim ve fenomenlere operasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları yeniden başladı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa