Hakan Keleş: "Deplasmanda alınan 1 puan iyidir"

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen bası toplantısında konuşan Keleş, sahaya kazanmak için çıktıklarını belirterek biraz dengeli bir maç olduğunu kaydetti.

Deplasmanda alınan 1 puanın iyi olduğunu dile getiren keleş, “Galip gelip çıkışımızı devam ettirmek isterdi. Rakip kazanabilirdi ama bizde kazanabilirdik. Birer puanı paylaşmak bizim için iyi oldu. 20 gün içerisinde çok yoğun bir program var, onun biraz sıkıntılarını çekeceğiz gibi görünüyor. Sakat var, problemli oyuncularımız. Deplasmanda alınan bir puan bizim için iyi. Takım iki kez geriye düşmesine rağmen verdiği tepki önemliydi. Buradan deplasmanda kazanılan 1 puan artı olarak görüyoruz” diye konuştu.

"Buraların takımı değiliz"

Takıma transfer yapılacağını ama şu anki gündemlerinin o olmadığının altını çizen keleş, “Takımı bir an önce toparlayıp biraz daha yukarılara çıkabilmek. Tek düşüncemiz bu. Elimizdeki oyuncuların verimini arttırmak, performansını yükseltmek. Şu anki düşüncemiz o. Zaten ödemelerle yapılıyor başkanımız geldiğinden beri, hep olumlu bir hava var. Kimsenin şüphesi olmasın, Konya büyük bir camia zaten. Bunun da üstesinden geleceğiz. Buraların takımı değiliz. Kötü bir periyot geçirdik ama yavaş yavaş toparlanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Her oyuncumuz değerli"

Rakibin de kendilerinin de temaslı bir oyun oynamaya çalıştığını belirten Keleş, “Deplasmanda tabii ki rakibin gösterdiği coşku, mücadeleden fazla bizim de göstermemiz gerekiyordu. Oyuncuların bugün onu gösterdiklerini düşünüyorum ben. Bugün oyuncularımın gösterdikleri emek, coşku, mücadele, ikili mücadelelerdeki performanslar zaman zaman kötü olsa da memnunum. Geldiğimizden beri takımda bu direnci görebiliyorum. Her oyuncu bizim için değerli. Bu durumdan onlarla birlikte çıkacağız. Kararımız transfer döneminde ortaya çıkacak. Muhammet Demir, ocak ayı denildi. Tam idmanlara katılması bir ayı bulabilir. Gökhan Töre de 3 hafta sonra sahalara dönecek” dedi.