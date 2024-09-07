Hakan'dan sakatlık açıklaması!

A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu, 0-0 berabere biten Galler maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ARDA GÜLER VE BEN ÇOK MUTLUYUZ"

Arda Güler'in en iyi genç oyuncu listesinde olması ve kendisinin Ballon d'Or adayları listesinde olmasıyla ilgili soruya cevap veren yıldız futbolcu, "İkimiz de çok mutluyuz. Bizler, takımdaki arkadaşlarım ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Yıldıray Ağabey ile aram çok iyidir, sık sık arar. Daha henüz konuşmadık. Ama geçen de birlikte tatildeydik. Bana çok yardımcı oluyor. Çok mutluyum. Zor biliyorum ama o listede olmak da ayrı bir gurur benim için." dedi.