Geçen sezon Zlatan Ibrahimovic'in transferinin ardından performansını yükselten ve İtalya'ya damga vuran Hakan Çalhanoğlu yeni sezona da bomba gibi giriş yaptı! Milan, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shamrock Rovers'ı 2-0'la geçerken Hakan galibiyetin mimarı oldu.

Mücadelenin 23. dakikasında Zlatan Ibrahimovic'in attığı golün asistini yapan Hakan ikinci yarıda bu kez kendisi sahne aldı.

67. dakikada Saelemaekers'in pasında topla buluşan milli futbolcu rakip fileleri havalandırdı ve karşılaşmayı 1 gol 1 asistle tamamladı.