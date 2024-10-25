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        Haberler Bilgi Yaşam Haftasonu sevdiklerinizle güzel vakit geçirmeniz için 2024 dram filmi önerileri

        2024 yılında vizyona girmiş heyecan dolu dram filmleri hangileri?

        Bütün bir haftanın yorgunluğunu ve stresini hafta sonunun gelmesiyle atmayı isteriz. Sevdiklerinizle güzel vakit geçirmeniz için, 2024 yılında çıkmış, izleyenleri kendine hayran bırakmış en iyi dram filmlerini sizler için sıraladık. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 09:00 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:00
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        • 1

          Tek başınıza, ailenizle veya arkadaşlarınızla birlikte güzel vakit geçirip eğlenmeniz için 2024 yılının en iyi drama filmlerinden bir derleme yaptık. İşte heyecanla izleyeceğiniz 10 drama filmi...

        • 2

          1. İç Savaş

          Film Amerika'da; hükümet güçlerinin sivillere saldırdığı, gazetecilerin başkentte vurulduğu bir iç savaş sırasında gerçekleşenlere odaklanıyor.

          Imdb Puanı: 7.0/10

        • 3

          2. Cem Karaca'nın Gözyaşları

          Film, Cem Karaca'nın (İsmail Hacıoğlu) büyük başarılarından aşklarına; sürgünlerden, kayıplarına ve kavuşmalarına hayatını bütün iniş çıkışlarıyla gözler önüne seriyor.

          Imdb Puanı: 7.6/10

        • 4

          3. Paris'in Altında

          Yaslı bir bilim insanı, Seine Nehri'ndeki devasa köpek balığının Paris'i kana bulayıp uluslararası bir facia yaratmasını önlemek için trajik geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

          Imdb Puanı: 5.2/10

        • 5

          4. Kral Arthur

          Profesyonel macera yarışçısı Michael Light ile kavgacı bir sokak köpeği olan Arthur arasında, on gün boyunca 435 mil boyunca kırılmaz bir bağ kurulur. Takım, dayanıklılık sınırlarını zorlarken Arthur, zaferin, sadakatin ve dostluğun gerçekte ne anlama geldiğini yeniden tanımlar.

          Imdb Puanı: 7.0/10

        • 6

          5. Megalopolis

          Yeni Roma Şehri'nde dahi bir sanatçı olan Cesar Catilina (Adam Driver); ütopik ve idealist bir gelecek hayal etmektedir. Fakat bu yolda bitmek bilmeyen hırsı, çıkarları ve partisine düşkünlüğüyle bilinen Belediye Başkanı Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito) ile mücadele etmelidir. Belediye Başkanı’nın kızı Julia Cicero (Nathalie Emmanuel) ise ikilinin arasında kalır.

          Imdb Puanı: 5.1/10

        • 7

          6. Caddo

          8 yaşında bir kız çocuğu Caddo Gölü'nde gizemli bir şekilde kaybolduğunda, geçmişteki bir dizi ölüm ve kaybolma olayı birbirine bağlanmaya başlar ve parçalanmış bir ailenin tarihini sonsuza dek değiştirir.

          Imdb Puanı: 6.9/10

        • 8

          7. 3391 Kilometre

          Beyza Alkoç'un aynı isimli kitabından uyarlanan film, birbirlerinden kilometrelerce uzakta olsalar da sevginin güçlü bağına sahip olan iki gencin hikayesini konu alıyor.

          Imdb Puanı: 4.2/10

        • 9

          8. Bizimle Başladı Bizimle Bitti

          Lily (Blake Lively) gerçek aşkı Ryle'da (Justin Baldoni) bulduğuna inanır. Fakat acı verici bir kaza geçmiş travmalarını tetikleyince yalnızca aşkın bir evliliğin başarılı olması için yeterli olup olmadığına karar vermesi gerekir. İlk aşkı Atlas (Brandon Sklenar) da hayatına dönünce işler karışır.

          Imdb Puanı: 6.5/10

        • 10

          9. Hatıran Yeter

          Kaçarak evlenen Adem (Burak Sevinç) ve Zehra’nın (Belçim Bilgin) Baha adında bir oğulları olur. Baha (Aytaç Şaşmaz), bebekken menenjit hastalığı geçirmesi sonucunda işitme yetisini kaybeder. Yaşıtlarından çok daha zorlu ve yalnız bir çocukluk geçiren Baha’nın hayatı, kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Leyla’yla (Sümeyye Aydoğan) tanışmasıyla değişir. İki genç birbirine aşık olur. Ancak mutlulukları büyük engellerle karşılaşır. Baha’nın bu aşkın meyvesi olan kızı Yeşim’e kavuşabilmek için zorlu mücadeleler vermesi gerekecektir.

          Imdb Puanı: 5.0/10

        • 11

          10. Joker: İkili Delilik

          İlk filmin başarısından sonra beklenen beklenen ilgiyi görmeyen filmin devam serisinde işler istenildiği gitmedi. Filmde Joker olarak işlediği suçlardan yargılanmayı bekleyen Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), Harley Quinn(Lady Gaga) ile tanışmasıyla gerçek aşkı ve içindeki müziği keşfediyor. Filmin adı “Folie à Deux”, genellikle yakın aile üyeleri olmak üzere iki veya daha fazla kişiyi etkileyen aynı veya benzer bir zihinsel bozukluk için kullanılan tıbbi bir terime atıfta bulunuyor. Bu durumda filmin hikayesinin Joker ve Harley Quinn ilişkisi etrafında şekillenmesi bekleniyor.

          Imdb Puanı: 5.3/10

          Fotoğraf Kaynak: imdb

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