9. Hatıran Yeter

Kaçarak evlenen Adem (Burak Sevinç) ve Zehra’nın (Belçim Bilgin) Baha adında bir oğulları olur. Baha (Aytaç Şaşmaz), bebekken menenjit hastalığı geçirmesi sonucunda işitme yetisini kaybeder. Yaşıtlarından çok daha zorlu ve yalnız bir çocukluk geçiren Baha’nın hayatı, kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Leyla’yla (Sümeyye Aydoğan) tanışmasıyla değişir. İki genç birbirine aşık olur. Ancak mutlulukları büyük engellerle karşılaşır. Baha’nın bu aşkın meyvesi olan kızı Yeşim’e kavuşabilmek için zorlu mücadeleler vermesi gerekecektir.

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