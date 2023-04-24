Haftanın Kitapları

RESSAMIN İSYANI: CARAVAGGIO
(Gündüz Vassaf)
Bir kuşağın ufkunu genişleten, modern yaşama ve tarihe yeni aynalar tutan Gündüz Vassaf, ilk romanı 'Ressamın İsyanı: Caravaggio' Everest Yayınları'ndan okurla buluştu. Vassaf, kendine has üslubu ile sanata, savaşlara, siyasete, dinlere, devletlere dair yeni sorular sorduruyor. Kurmacanın denemeyle, anının biyografiyle buluştuğu, yazarın tabiriyle bu 'formülsüz' metinde okur, bir arayış ve aşk hikâyesine tanıklık ediyor. Yedi yıllık hummalı bir yolculuğun sonunda, yazarın bugüne kadar çalıştığı bütün türleri bir araya getiren bu benzersiz romanda okurlar, Gündüz Vassaf'ın kitabı kaleme alırken dinlediği müziklere ve ona yoldaşlık eden Caravaggio eserlerine ulaşma imkânı da buluyor.