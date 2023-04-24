Haftanın Kitapları

CUMHURİYETİN ZİRAATÇİLERİ-İYRİBOZ KARDEŞLER

(Mehlika Mete)

Mustafa Kemal, Selanik’ten kapı komşularının yeğenleri İyriboz kardeşleri Balkan Savaşları öncesi gördüğünde genç bir subay olarak delikanlılara “Siz ne olacaksınız? Ne iş tutacaksınız?” diye sorar cevap beklemeden devam eder: “Asker olun. Siz asker olun.”… Aynı Mustafa Kemal 1921 yazında cepheye gitmek isteyen, Selanik Ziraat Mektebi’nde başlayan öğrenimleri Halkalı Ziraat Mektebi’nde bitiren yeni ziraatçılar yetiştirmekle görevli kardeşlere bu kez öğüt yerine emir verir: “Biz onları nasıl olsa tepeleyeceğiz. Sen işine bak. Talebelerini al, Kayseri’ye git.”

Bu düşünsel bir “Uzun Atlama”dır, devrimdir. Mehlika Mete bu devrimin uzun öyküsünün kahramanlarından İyriboz kardeşlerin yaşamlarını; belgeler, birinci elden tanıklar, yerinde gözlemler eşliğinde, Osmanlı’nın Cumhuriyet’e bakiyesi geniş bir coğrafyadaki tarımsal etkinliğin sahnesini titizlikle ve duygusuyla gözler önüne seriyor.