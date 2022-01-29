Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

29.01.2022 - 14:24 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • YÜZ YIL SAVAŞLARI: BİR HALK TARİHİ
    (Prof. Dr. Mete Tunçay)

    VakıfBank Kültür Yayınları, İngiltere’nin saygın tarihçilerinden David Green’in “Yüz Yıl Savaşları: Bir Halk Tarihi” başlıklı eserini Prof. Dr. Mete Tunçay’ın çevirisiyle okurla buluşturuyor. 14’üncü yüzyılın başından İstanbul’u fethedildiği 1453 yılına kadar bir asırdan fazla süren Yüz Yıl Savaşları, erken modern Avrupa tarihinin siyasi ve toplumsal temellerinin nasıl atıldığını anlatıyor. Avrupa tarihinin dönüm noktalarından biri olan Yüz Yıl Savaşları’nın anlattığı kitapta Green, bu savaşların özellikle İngiltere ve Fransa halklarını nasıl değiştirdiğini aktarıyor. 

  • BETER OL MİTAT KARAMAN
    (DOĞU YÜCEL)

    Mitat Karaman'ın soru işaretiyle başlayan macerası ünlem işaretiyle devam ediyor. Doğu Yücel, Beter Ol Mitat Karaman!'da Cennet Apartmanı'na sığmayıp tüm bir şehre yayılan daha sert, daha absürd, daha canlı ve heyecanlı, daha edepsiz ve her daim daha "yalnız" bir hikâyeyle okurların karşısında. Kapak illüstrasyonunu ve bölüm vinyetlerini Ersin Karabulut'un çizdiği roman, kurgusundaki sürprizlerle de şaşırtacak. Hayat mücadelesinde yine tek başına kalan Mitat gizli topluluklar, atölyeci yazarlar, yaşam koçları, estetik cerrahlar, Wattpad okurları, gamer'lar, cosplay'ciler ve çeşitli hayvanların da dahil olduğu bambaşka bir savaşın merkezinde bulacak kendini.

  • TRANSANDANS
    (Gaia Vince)

    Gaia Vince’in geçtiğimiz yıl ses getiren ve Kraliyet Akademisi Bilim Kitapları Ödülü finalisti olan kitabı Transandans, Şiirsel Taş’ın güzel çevirisiyle Domingo Yayınevi'nin 2022’nin ilk kurgu dışı eseri olarak okurla buluştu. Basit taş aletlerden akıllı telefonlara nasıl geldik? Avcı-toplayıcı gruplar nasıl oldu da çokuluslu imparatorluklara evrildi? Gaia Vince Transandans’ta modern insanın genler, çevre ve kültürün birlikte geçirdiği incelikli bir evrimin ürünü olduğunu öne sürüyor. Ona göre insanı benzersiz kılan şey bireysel zekâmızdan çok, kolektif kültürümüz. Yazar, popülasyon genetiği, arkeoloji, paleontoloji ve nörobilimdeki öncü gelişmelerden yola çıkarak evrimimizin dört lokomotifi olan Ateş, Dil, Güzellik ve Zaman’ın, türümüzü Homo omnis adını verdiği aşkın bir süperorganizmaya nasıl dönüştürdüğünü gösteriyor. 

  • BİR ACI HİKAYE
    (Halid Ziya UŞAKLIGİL)

    Vedad Uşaklıgil, 3 Aralık 1937 tarihinde Arnavutluk'un Tiran şehrinde büyükelçilikte görevliyken intihar etmiştir. Can Yayınları'ndan çıkan 'Bir Acı Hikâye', usta yazar Halid Ziya'nın oğlu Vedad'la ilgili hatıralarını ele alan ve bu elemli hadise üzerine eğilen bir eserdir. Vedad Uşaklıgil'in acı hikâyesi, babası Halid Ziya'nın kalemiyle sonsuza dek anlatılacak.

  • TARİH ATLASI
    (Thiago de Moraes)

    Thiago de Moraes’in yazdığı ve resimlediği Tarih Atlası Moğollardan Osmanlılara, İnka’dan Avrupa’ya farklı dönemlerden on beş olağanüstü kültürün dünyayı nasıl deneyimlediğini muhteşem çizimlerle anlatıyor. Tarih Atlası ile hem çocuklar hem de yetişkinler bir yandan dünyayı dolaşıyor, bir yandan da imparatorlar, kaşifler, mucitler, korsanlar, astronotlar ve daha birçok önemli karakterle tanışıyor. Uygarlıklar arasında heyecan verici, rengârenk bir yolculuk sunan Tarih Atlası, Epsilon logosuyla çıktı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.