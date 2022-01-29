Haftanın Kitapları

BETER OL MİTAT KARAMAN

(DOĞU YÜCEL)

Mitat Karaman'ın soru işaretiyle başlayan macerası ünlem işaretiyle devam ediyor. Doğu Yücel, Beter Ol Mitat Karaman!'da Cennet Apartmanı'na sığmayıp tüm bir şehre yayılan daha sert, daha absürd, daha canlı ve heyecanlı, daha edepsiz ve her daim daha "yalnız" bir hikâyeyle okurların karşısında. Kapak illüstrasyonunu ve bölüm vinyetlerini Ersin Karabulut'un çizdiği roman, kurgusundaki sürprizlerle de şaşırtacak. Hayat mücadelesinde yine tek başına kalan Mitat gizli topluluklar, atölyeci yazarlar, yaşam koçları, estetik cerrahlar, Wattpad okurları, gamer'lar, cosplay'ciler ve çeşitli hayvanların da dahil olduğu bambaşka bir savaşın merkezinde bulacak kendini.