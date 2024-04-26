Amerikan kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetlerinden grilled cheese ülkede en çok tüketilen tarifler arasında yer alıyor. Siz de bu çıtır çıtır ve pratik tostu yapmak isterseniz az malzeme ile tam lezzete ulaşabilirsiniz! İşte, çıtır çıtır tava tostu "grilled cheese" tarifi!