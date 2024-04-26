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        Haberler Yemek Yapma Hafta sonu kahvaltıda ne yesem diye düşünenler için: Çıtır çıtır akışkan peynirli tavada tost, grilled cheese tarifi!

        Hafta sonu kahvaltıda ne yesem diye düşünenler için: Çıtır çıtır akışkan peynirli tavada tost!

        Grilled cheese, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda basitliğiyle de tanınan, herkesin sevgilisi olan bir sandviçtir. Yoğun peynir tadı ve çıtır çıtır dış kabuğuyla, her ısırıkta nostaljik bir zevk sunar. İşte sizin için hafta sonu kahvaltılarınızı süsleyecek tam kıvamında grilled cheese tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 17:36 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:36
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        • 1

          Amerikan kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetlerinden grilled cheese ülkede en çok tüketilen tarifler arasında yer alıyor. Siz de bu çıtır çıtır ve pratik tostu yapmak isterseniz az malzeme ile tam lezzete ulaşabilirsiniz! İşte, çıtır çıtır tava tostu "grilled cheese" tarifi!

        • 2

          MALZEMELER

          Dilim beyaz ekmek

          Dilimlenmiş peynir (Çedar tercih edebilirsiniz)

          Tereyağı (Mayonez veya sıvı yağ da kullanabilirsiniz)

        • 3

          HAZIRLANIŞI

          Öncelikle ekmeğinizin tek tarafına yağ sürün ve yağ sürdüğünüz tarafı tavada kızartmaya başlayın.

        • 4

          Terayağı ile kızarttığınız ekmeğinizin üzerine dilediğiniz miktarda çedar peyniri ekleyin.

          Ekmeğinizin üzerine bir başka ekmek ekleyin ve üzerine tekrardan tereyağı sürün.

        • 5

          Ekmeğinizin önceden kızarttığınız tarafı yukarıya bakacak şekilde tostunuzu tavaya yerleştirin.

          Diliminiz kızarmaya başladığında ters çevirin.

        • 6

          Peyniniz erimeye başlayana kadar pişirmeye devam edin.

          Tostunuzu ortadan ikiye bölerek servis edebilirsiniz, afiyet olsun!

          Kaynak: Allrecipes

          Fotoğraf kaynak: YouTube

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