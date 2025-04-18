Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 19-20 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Hafta sonu hava nasıl olacak? 19-20 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Soğuk ve yağışlı günlerin ardından bahar yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 19-20 Nisan 2025 hafta sonunda yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Zaman zaman kısa süreli yağış geçişleri görülse de genel olarak ılıman ve güneşli bir hava bekleniyor. İşte, 19-20 Nisan 2025 hafta sonu hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 11:28 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Uzun bir kış dönemindan sonra havalar yeniden ısınmaya başlıyor. Bu hafta sonu yer yer yağmur görülse de meteoroloji hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirtiyor. Peki, 19-20 Nisan 2025 hafta sonu hava nasıl? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumu hakkında bilgi verdi. İşte, hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        • 2

          19-20 NİSAN 2025 CUMARTESİ PAZAR ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

          Ankara'da yarın yağış beklentisinin olmadığını ancak cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını bildiren Çelik, "Pazar günü Ankara'nın kuzey ilçelerinde kısa süreli sağanak görülebilir. Başkentte en yüksek sıcaklıklar yarın 25, hafta sonu 21-22 derece olacak." dedi.

        • 3

          19-20 NİSAN 2025 HAFTA SONU İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          İzmir'de de yağış beklenmediğini belirten Çelik, yarın ve cumartesi günü sabah ilk saatlerde pus hadisesi görülebileceğini, en yüksek sıcaklıkların 23-24 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

        • 4

          19-20 NİSAN 2025 HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul'da yağış beklenmediğini, parçalı bulutlu havanın hakim olacağını dile getiren Çelik, en yüksek sıcaklıkların 21-22 derece olacağını söyledi.

        • 5

          19 NİSAN CUMARTESİ TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Çelik, cumartesi günü İstanbul hariç Marmara Bölgesi'nde, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağını bildirdi.

        • 6

          20 NİSAN PAZAR TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Sistemin pazar günü kuzeydoğuya hareket edeceğini aktaran Çelik, "Pazar günü sadece yurdun kuzeydoğu bölgelerinde sağanak bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey ve güneyinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Pazartesi günü ise yağışlar sadece yurdun en kuzey bölgelerinde yağış bırakacak ve sistem etkisini kaybedecek." diye konuştu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Habertürk Anasayfa