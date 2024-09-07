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        Haberler Bilgi Gündem Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM ile 7 Eylül 2024 İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Hafta sonu hava nasıl olacak? 7 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Hafta sonunun gelişiyle birlikte Türkiye genelinde meydana gelecek hava olayları Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama açıklık kazandı. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında ise yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Peki, Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 7 Eylül 2024 Cumartesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 00:48 Güncelleme: 07.09.2024 - 00:48
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        • 1

          Eylül ayının gelişiyle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların etkili olacağı bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Peki, Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte MGM ile 7 Eylül Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

        • 2

          HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Osmaniye, Çankırı çevreleri, Hatay’ın kıyı, Ankara’nın kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL 21°C, 29°C

          Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        • 4

          İZMİR 24°C, 35°C

          Az bulutlu ve açık

        • 5

          ANKARA 17°C, 29°C

          Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        • 6
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