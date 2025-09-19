Habertürk
        Hafta sonu hava durumu: 20-21 Eylül hava durumu nasıl olacak, hangi illerde yağış var?

        Hafta sonu hava durumu: 20-21 Eylül hava durumu nasıl olacak, hangi illerde yağış var?

        Meteoroloji'den hava durumu ve bazı illerimiz için yağış uyarısı geldi. Eylül ayının ortasında sıcaklıklar il il değişiyor. Sıcaklık hafta sonu ise yurt geneli 3-6 derece yükseliyor. Hatay kıyıları, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Peki 20-21 Eylül hava durumu nasıl olacak, hangi illerde yağış var?

        Giriş: 19.09.2025 - 10:19 Güncelleme: 19.09.2025 - 10:19
        • 1

          Hafta sonu hava durumu raporu geldi. Bugün pek çok bölgede yağmur görülüyor. Hafta sonu ise yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerin üzerinde seyredecek. İşte, 20-21 Eylül hava durumu raporu

        • 2

          HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

          Hava sıcaklığının, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin (1-3 derece) altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu ise sıcaklıklar 3-6 derece yükseliyor.

          İSTANBUL

          20 EYLÜL CUMARTESİ: 24°18°

          21 EYLÜL PAZAR: 25°19°

        • 3

          ANKARA

          20 EYLÜL CUMARTESİ: 22°9°

          21 EYLÜL PAZAR: 23°9°

          İZMİR

          20 EYLÜL CUMARTESİ: 30°22°

          21 EYLÜL PAZAR: 33°21°

        • 4

          BUGÜN HAVA NASIL?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

