Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Hafta sonu altın fiyatları son durum nedir? 14 Eylül 2025 Pazar gram, çeyrek, 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım altın fiyatı

        Hafta sonu altın fiyatları son durum nedir? 14 Eylül 2025 Pazar gram ve çeyrek altın fiyatı

        Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, gelecek hafta gözler Fed'in para politikası kararları ve Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Son enflasyon verisinin ardından tarifelerin fiyat artışları üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlı kalabileceğine yönelik güven oluşmasıyla birlikte Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaların belirginleştiği görüldü. Peki, altın fiyatları bu gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 14 Eylül 2025 Pazar altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 07:53 Güncelleme: 14.09.2025 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        Kapıcıdan korkunç plan! Genç kadını, boğdu, bıçakladı ve evi yaktı!
        İşte Domenico Tedesco'nun ilk 11'i!
        İşte Domenico Tedesco'nun ilk 11'i!
        Yağış çok az, rüzgar etkili!
        Yağış çok az, rüzgar etkili!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        186 bin ağaç kurtarıldı
        186 bin ağaç kurtarıldı
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Aynı diziyi tekrar tekrar mı izliyorsunuz?
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        "Rusya'ya ait bir dron Romanya hava sahasına girdi"
        Sergen Yalçın: Oyuncularıma destek bekliyorum!
        Sergen Yalçın: Oyuncularıma destek bekliyorum!
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        "Final oynarsam kazanırım!"
        "Final oynarsam kazanırım!"
        O anları dakika dakika anlattı
        O anları dakika dakika anlattı
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        'Acil' kod devreye girdi
        'Acil' kod devreye girdi
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Habertürk Anasayfa