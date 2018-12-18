19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Hadi ipucu sorusu belli oldu. 18 Aralık saat 12.30'da canlı olarak yayınlanacak olan Hadi yarışması öncesi yarışmacı adaylar için ipucu sorusu yayınlandı. Bugünkü Hadi ipucu sorusu, "Sinan Krateri ile Rumi Krateri nerededir?" oldu. İşte ipucunun yanıtı...
HADİ İPUCU SORUSU 18 ARALIK
Hadi resmi instagram hesabı üzerinden yaptığı duyuruda;
Hadi bugün 12:30’da!
''Astronomi tutkunu hadiciler burada mı? Astrolojide retrosuyla bilinse de astronomide güneşe yakınlığı ve kraterleriyle bilinen bir gezegenden ipucu getirdik. Mimar Sinan'ın isminin verildiği "Sinan Krateri" ile Mevlana'nın soyadının verildiği "Rumi Krateri" nerededir?'' denildi.
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HADİ İPUCU SORUSU CEVABI: MERKÜR
Merkür Güneş Sistemi’nde yer alan 9 gezegenden en küçüğü ve Güneş’e en yakın olanıdır. Çıplak gözle sadece Güneş ufkun hemen altındayken görülebilir. Kavuşum günü sayısı 116'dır. Merkür gezegenine yalnızca 1 kez Mariner 10 isimli uzay aracı gidebilmiştir. Yazımızda Merkür gezegeninin fiziksel özellikleri ve keşfedilmesinin tarihi hakkında kısaca bilgi verilmiştir.
Güneş Sistemi, Dünya da dâhil olmak üzere, üzerinde birçok gezegeni barındıran bir sistemdir. Güneş Sistemi’nde yörüngeler vardır ve bu yörüngeler güneşten uzaklaştıkça genişlemektedir. İşte bu yörüngelerden güneşe en yakın yörünge üzerinde olan gezegen, yalnızca bir kez görüntülenmiş olan Merkür gezegenidir. Merkür diğer gezegenlere göre aralarında en küçük olan gezegen olarak bilinir. Güneş Sistemi üzerinde toplamda 8 tane gezegen bulunmaktadır ve hepsinin ismi farklı şekillerde ortaya çıkmıştır.
Merkür de ismini Roma döneminde almıştır. Roma mitolojisine göre ticaret ve haberleşme tanrısı olan Merkür, gezegenin isim babasıdır. Merkür gezegeni çıplak gözle sadece güneş ufkun hemen altındayken görülebilir.
Kavuşum günü sayısı 116 gün olan Merkür, bu sürenin yarısında Güneş’in önünden, yarısında arkasından gitmektedir. Başka bir deyişle yarısında Güneş’in batısında, yarısında doğusunda yer almaktadır.
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