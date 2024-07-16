Hadi Hayırlısı Istakoz'un Haritası filminin konusu ve oyuncu kadrosu: Hadi Hayırlısı Istakoz'un Haritası filmi konusu nedir?
Hadi Hayırlısı Istakoz'un Haritası filmi 16 Temmuz Salı akşamı Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Davut Bekri ve Cengiz Küçükayvaz tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Şiar Zaim oturmaktadır. Filmi kaçıran, yeniden izlemek isteyenler için Hadi Hayırlısı Istakoz'un Haritası filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte Hadi Hayırlısı Istakoz'un Haritası filmi konusu nedir sorusunun yanıtı...
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Başrollerinde Cengiz Küçükayvaz, Hakan Bilgin ve Bülent Çolak'ın paylaştığı film, define peşindeki bir grubun başına gelen komik olayları konu almaktadır. 2023 yılında vizyona giren Hadi Hayırlısı Istakoz'un Haritası filmi 16 Temmuz Salı akşamı Show TV'de izleyici karşısına çıkacak. Peki, "Hadi Hayırlısı Istakoz'un Haritası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte detaylar...
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HADİ HAYIRLISI İSTAKOZ'UN HARİTASI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Filmde azılı bir mafya lideri olan Istakoz Necmi’ye ait bir define haritasının, yine kendisi gibi azılı bir mafya lideri olan Yengeç Nuri tarafından çalınmasıyla başlıyor. Istakoz’un artık tek amacı haritayı geri almaktır. Yengeç Nuri, efsun duası yaptırıp muska yazdırmak için bir hoca tutar. Hoca muska yazmak için Yengeç Nuri’nin malikanesine geldiğinde, Istakoz eve baskın yapar. Yengeç elindeki haritayı hocaya verip saklamasını ister. Çatışmadan tesadüf eseri sağ kurtulan hoca haritayla baş başa kalır. Ve büyük macera başlar...
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HADİ HAYIRLISI İSTAKOZ'UN HARİTASI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Cengiz Küçükayvaz,
Davut Bekri,
Hakan Bilgin,
Bülent Çolak
Turgay Tanülkü,
Çetin Altay,
Onur Şan,
Serap Çetintürk
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