Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, 3 günlük eylem yasağı ilan etti

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Rektörlüğü, bugün dekanlık ve müdürlüklere eğitim-öğretim faaliyetleri ile sağlık hizmetlerinin devam edeceğine dair bir yazı gönderdi.

Rektörlük, Ankara Valiliği'nin 25 Mart'a kadar geçerli olan "yasak" kararına dayanarak, üniversite bünyesindeki tüm eylem ve açıklamaları yasakladı.

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Rektör Mehmet Cahit Güran imzasıyla önderilen yazıda pankart ve afiş asılması, el ilanı dağıtılması ve stand açılmasının dahi yasaklandığı bildirildi.