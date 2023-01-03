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Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvurular başladı mı hac fiyatları belli oldu mu?

Hac kuraları ne zaman çekilecek, hac fiyatları belli oldu mu?

Hac ön kayıtları için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin başlayacağı tarihi açıkladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından hacı adayları, hac kura tarihleri ve hac fiyatlarını araştırmaya başladı. Bilindiği gibi pandemi nedeniyle bir süredir hac kurası çekilmemişti. Peki, "Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvurular başladı mı hac fiyatları belli oldu mu?" İşte 2023 hac başvuruları ve güncelleme işlemlerinin başlayacağı tarih...

Giriş: 03.01.2023 - 22:34 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Hacı adayları, hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin başlayacağı tarihi mercek altına aldı. Konuya ilişkin beklenen açıklama, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin başlayacağı tarihi duyurdu. Peki, "Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvurular başladı mı hac fiyatları belli oldu mu?" İşte ayrıntılar...

  • HAC KAYITLARI NE ZAMAN 2023? 

    2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.

     

    Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor.

     

    Hac ön kayıt ücretlerine dair henüz bir detay bulunmuyor.

    Fuat Oktay, ''9 Ocak’ta Cidde’de düzenlenecek Hac Konferansı’nda, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hac talepleri dahil, milletimizin kutsal topraklara teveccühünün kontenjanlara yansıması için gerekli irade ortaya konacaktır.” dedi.

     

  • HAC ÖN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyenlerin işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceğini duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hac ön kayıtları e-Devletten gerçekleşecek.

     

    İlgili bankalara belirlenen tarihlerde vatandaşlar ön kayıt ücreti yatırılacak. "www.hac.gov.tr" adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulaması gerçekleşecek.

     

  • Elektronik ortamda "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlar yapılıyor.

     

    Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemlerinin bu sene de otomatik yapılması bekleniyor.

     

    Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabiliyor.

     

  • HAC FİYATLARI 2023 BELLİ OLDU MU?

    Henüz 2023 yılı hac fiyatları açıklanmadı. Detaylı bilgi için Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden bilgi alınabilecek.

     

    Hac fiyatlarının Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden bu hafta açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

  • 2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

    Oda türüne göre ortalama oda fiyatları:

    2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası

    3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası

     

    4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası

  • HAC KİMLERE FARZDIR?

    Asagidaki sartlari tasiyanlara hacca gitmek farz olur :

    Müslüman olmak,

    Akilli olmak,

    Erginlik çagina gelmis olmak,

    Durumuna uygun bir vasita ile hac yolculugunu yapabilmesi için vasita ve yol masraflarini karsilayacak parasi olmak,

     

    Hac vazifesini yapabilecek zamana yetismis olmak

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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