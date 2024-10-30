Hac kuraları ne zaman çekiliyor, hac kura sonuçları açıklandı mı?
5 Ağustos tarihinde başlayan hac ön kayıtları 27 Eylül'de sona erdi. Belirtilen tarihler arasında kayıtlarını e-Devlet üzerinden gerçekleştiren adaylar, hac kuralarının çekileceği tarihi gündemine aldı. Hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, "Hac kuraları ne zaman çekiliyor, kura sonuçları açıklandı mı?" İşte 2025 hac kura takvimi...
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Hac kuralarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından hac kura sonuçları isim listesi açıklanacak. Peki, "Hac kura sonuçları ne zaman çekiliyor, kura sonuçları açıklandı mı?" İşte detaylar...
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HAC KAYIT YENİLEME TAMAMLANDI
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yeniden açılan hac kayıt güncelleme işlemleri, 11 Ekim Cuma gününe kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.
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2025 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Hac kurası, 31 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da çekilecek.
Noter ve vatandaşlar huzurunda yapılacak olan kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
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HAC KURA SONUÇLARI CANLI YAYINDA AÇIKLANACAK
Kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
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HAC AYLARI HANGİLERİ?
Hac ayları, hicri takvimdeki Şevval ve Zilkade aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. İhrama bu aylar içerisinde girilmesi gerektiğinden dolayı bu aylara hac ayları denilmiştir. Bu zamanlara hac ayları denmesi, hac menasikinin bu aylardan herhangi birinde bitirilebilmesi açısından değil, haccın şartı olan ihrama Şevvâl’den itibaren girilebilmesi bakımındandır.
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Bu süre içerisinde ihrama girerek, haccın iki temel rüknünden biri olan ve sadece Zilhicce’nin dokuzuncu günü öğle vakti ile onuncu günü fecr-i sâdık arasında yapılabilen Arafat vakfesini yapan kimsenin haccı geçerli olur. Haccın diğer rüknü olan ziyaret tavafı ise kurban bayramı günlerinde eda edilmekle birlikte, bugünlerde yapılamaz ise cezasını yerine getirmek kaydıyla, daha sonra da yapılabilir ve bu tehir, o seneki haccın geçersiz sayılmasına sebep olmaz (Kâsânî, Bedâi‘, 2/132-133).
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