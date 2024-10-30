Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem HAC KURA TARİHİ DİYANET 2025 | Hac kura sonuçları ne zaman çekiliyor, kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

        Hac kuraları ne zaman çekiliyor, hac kura sonuçları açıklandı mı?

        5 Ağustos tarihinde başlayan hac ön kayıtları 27 Eylül'de sona erdi. Belirtilen tarihler arasında kayıtlarını e-Devlet üzerinden gerçekleştiren adaylar, hac kuralarının çekileceği tarihi gündemine aldı. Hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, "Hac kuraları ne zaman çekiliyor, kura sonuçları açıklandı mı?" İşte 2025 hac kura takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 19:12 Güncelleme: 30.10.2024 - 20:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hac kuralarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından hac kura sonuçları isim listesi açıklanacak. Peki, "Hac kura sonuçları ne zaman çekiliyor, kura sonuçları açıklandı mı?" İşte detaylar...

        • 2

          HAC KAYIT YENİLEME TAMAMLANDI

          Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yeniden açılan hac kayıt güncelleme işlemleri, 11 Ekim Cuma gününe kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.

        • 3

          2025 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

          Hac kurası, 31 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da çekilecek.

          Noter ve vatandaşlar huzurunda yapılacak olan kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        • 4

          HAC KURA SONUÇLARI CANLI YAYINDA AÇIKLANACAK

          Kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

        • 5

          HAC AYLARI HANGİLERİ?

          Hac ayları, hicri takvimdeki Şevval ve Zilkade aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. İhrama bu aylar içerisinde girilmesi gerektiğinden dolayı bu aylara hac ayları denilmiştir. Bu zamanlara hac ayları denmesi, hac menasikinin bu aylardan herhangi birinde bitirilebilmesi açısından değil, haccın şartı olan ihrama Şevvâl’den itibaren girilebilmesi bakımındandır.

        • 6

          Bu süre içerisinde ihrama girerek, haccın iki temel rüknünden biri olan ve sadece Zilhicce’nin dokuzuncu günü öğle vakti ile onuncu günü fecr-i sâdık arasında yapılabilen Arafat vakfesini yapan kimsenin haccı geçerli olur. Haccın diğer rüknü olan ziyaret tavafı ise kurban bayramı günlerinde eda edilmekle birlikte, bugünlerde yapılamaz ise cezasını yerine getirmek kaydıyla, daha sonra da yapılabilir ve bu tehir, o seneki haccın geçersiz sayılmasına sebep olmaz (Kâsânî, Bedâi‘, 2/132-133).

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya'da sel felaketi
        İspanya'da sel felaketi
        Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan "savaş yolunda kalma" mesajı
        Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan "savaş yolunda kalma" mesajı
        Sabıkalı üst geçitte yeni kaza!
        Sabıkalı üst geçitte yeni kaza!
        Dev maça sürpriz hakem!
        Dev maça sürpriz hakem!
        30 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        30 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Esenyurt Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Esenyurt Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Hakim Ziyech, MLS yolcusu!
        Hakim Ziyech, MLS yolcusu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Balonda aşk
        Balonda aşk
        İsrail'in İran saldırısı ne kadar yıkıcı?
        İsrail'in İran saldırısı ne kadar yıkıcı?
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Habertürk Anasayfa