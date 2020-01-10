Hac kuraları 2020 sorgulama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından erişime açıldı. Hac ibadetini yerine getirmek için başvuruda bulunan milyonlarca vatandaş kura sonuçlarını öğreniyor. Sonuçlar, e-devlet üzerinden yayınlandı. Hac kura sonuçlarını tc numarası ile sorgulayabilirsiniz.

DİYANET İŞLERİ HAC KURALARI SONUÇLARI 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hac kura sonuçları 2020 sorgulama ekranı dün akşam saat 21.00 itibariyle erişime açıldı.

Hac kura sonuçlarını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz...

E-DEVLET İLE 2020 HAC KURA SONUÇLARINI ÖĞREN

2020 HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?

Kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura sonuçları bugün saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek.

Kurada adı çıkanlar, 13-24 Ocak 2020'de "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini e-Devlet sistemi üzerinden alarak kayıtlarını müftülükler ve acentelere yapabilecek.

Belirlenen sürede kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-7 Şubat 2020'de dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020'de kayıt yaptırıp da daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız hacca götürecek.

İLK KAFİLE 22 HAZİRAN'DA YOLA ÇIKACAK

Hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 22 Haziran 2020’de başlayacak, 25 Temmuz 2020’de tamamlanacak. Dönüşler ise 6 Ağustos 2020’de başlayıp, 2 Eylül 2020 tarihinde sona erecek. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarına kutsal topraklara gitmeden önce hac ibadetiyle ilgili özel eğitim ve seminerler düzenleyecek.

HACI ADAYLARINA UYARIDA BULUNDU

Hac ibadetinin meşakkatli ve zor bir ibadet olduğunu belirten Erbaş, hacı adaylarına, "Günlük aktivitelerini yapamayacak derecede hastalıkları olan ve bu hususta bir başkasının yardımına ihtiyaç duyan kardeşlerimize kuradan hac çıkarsa bu kardeşlerimizin bizzat kendileri değil de vekil göndermek suretiyle hac farizalarını eda etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü hac sağlıklı insanların dahi zaman zaman zorlanarak eda edebildikleri bir ibadettir" uyarısında bulundu.

Erbaş, bu yıl 2 milyon 298 bin 800 kişinin kutsal topraklara gitmek için başvuru yaptığını, bunlardan 83 bin 430 kişinin hacca gideceğini kaydederek, "Elbette bu ibadeti ifa etmek için müracaatını yapmış kardeşlerimizin bekledikleri sürenin uzadığının da farkındayım. İnanın bu durum, en az sizin kadar beni de üzmekte. Fakat takdir edersiniz ki, mevcut imkân ve sınırlılıklar çerçevesinde hakkaniyete uygun bir tespiti ancak kura yoluyla gerçekleştirebiliyoruz" diye konuştu.

HACI ADAYLARININ KURA HEYECANI

Kutsal topraklara gitmek için hac kurasına katılan yüzlerce Ankaralı, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda heyecanlı bekleyiş yaşadı.

Kurada isimlerini görmek için sabırsızlanan hacı adaylarının bir kısmı gözyaşı döktü.

Hac kurasında isminin çıktığını gören Emine Bağce, 11 yıldır kuraya katıldığını ve senelerdir bu anı beklediğini söyledi. Eşi Ali Bağce'yi telefonla arayarak sevinci paylaşan Emine Bağce, "Allah'ım herkesi hayırla ulaştırsın ve kavuştursun." ifadesini kullandı.

Hac kurasında ismi çıkan adaylardan Vahit Ünlü de sevincini oğlu Serkan Ünlü ve kızını arayarak paylaştı. Ünlü, telefon görüşmesinin ardından "Hacca eşimle gideceğim. Allah'ın huzuruna gidiyorum." dedi.