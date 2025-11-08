Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ 2026: Diyanet takvimi ile Hac kesin kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır? Hac kesin ve ek kayıt takvimi

        Hac kesin kayıt tarihleri 2026: Diyanet takvimi ile Hac kesin kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

        Hac kura sonuçları açıklandı. 5 Kasım 2025 tarihinde yapılan kura çekimi ile 2026 yılında kutsal toprakları ziyaret etmeye hak kazanan hacı adayları belli oldu. Akabinde ise 2026 Hac kesin kayıt tarihleri kurada ismi çıkan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026 Hac Broşürü ile kesin kayıt tarihleri netleşti. Peki; 2026 Hac kesin kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır? İşte sürece ilişkin merak edilen tüm detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 09:06 Güncelleme: 08.11.2025 - 09:06
          2026 yılında hac ibadetini yerine getirecek adayları belirlemek için Hac kurası 5 Kasım 2025 tarihinde yapıldı. Akabinde ise Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Kurada ismi çıkan ve kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları, 2026 Hac kesin kayıt tarihleri için araştırmalara başladı. 2026 Hac kesin kayıt takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, Hac kesin kayıtları ne zaman başlayacak, nasıl ve nereden yapılacak?

          2026 HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Bu yıl kaydını güncelleyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı 2026 yılı hac kuraları, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü çekildi.

          Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonucunda, 84 bin 942 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.

          2026 Hac kura sonuçları 5 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

          Böylece kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları belli oldu. Gözler ise 2026 Hac kesin kayıt tarihleri takvimine çevrildi.

          HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          2026 HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?

          Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2026 Hac Broşürü yayımlandı. Böylece 2026 Hac kesin kayıt tarihleri belli oldu.

          Broşüre göre kurada kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, kayıt işlemlerini 11-21 Kasım 2025 tarihleri arasında yapacak.

          Kesin kayıt hakkı elde edip belirlenen sürede kayıt işlemlerini yaptırmayanların yerine kura sırası gözetilerek illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde ek kayıtlar alınacak.

          Ek kayıtlar ise 27 Kasım-5 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak.

          HAC KESİN KAYIT NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

          Hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

          Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, organizasyon seçimlerini 11 Kasım 2025 saat 09:00’dan itibaren e-Devlet portalına giriş yaparak “Hac İşlemleri” menüsünden yapabilecek.

          Vatandaşlar tercihlerini “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu” veya “Acenta Organizasyonunu” seçerek belirleyecek.

          Hacı adayları normal ve yakın mesafe konaklamalarda oda ve havalimanı tercihlerini e-Devlet Portalı üzerinden “Hac İşlemleri” menüsünden yapabilecek.

          Diyanet Organizasyonunu tercih eden vatandaşlar, isterlerse oda ve havalimanı tercihlerini İl Müftülüklerinden, Acenta organizasyonunu tercih eden vatandaşlar ise Başkanlık ile sözleşme imzalayan acentalar vasıtasıyla da yapabilecek.

          Hacı adayları Başkanlık ile sözleşme imzalayan acentaların listesini www.hac. gov.tr adresinden öğrenebilecek.

          Tercih edilen hac konaklama türüne ait hac ücretinin tamamı kesin kayıt esnasında yatırılabileceği gibi, %40’ı peşin, kalanı 2 taksitte ödenebilecek. Ücretler Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecek.

          Hacı adayları hac ücretlerini, T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgileri ile Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Albaraka Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası şubelerine yatırabilecek.

          Hac yolcuları Müftülüklerin yönlendirmesi doğrultusunda belirlenen tarihlerde Menenjit aşısı yaptıracak ve seyahat süresince aşı kartlarını yanlarında buIunduracak.

          Hac yolcuları kayıt yaptırdıkları Müftülükten kendilerine verilecek kitap ve malzemeleri teslim alacak.

          Kesin kayıt yaptıran hac yolcuları Müftülüklerce düzenlenecek “Hac Hazırlık Kursları”na ve kafile başkanlarınca düzenlenecek “Tanışma ve Bilgilendirme Toplantıları”na mutlaka katılacak.

          HAC KESİN KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          NORMAL KONAKLAMA ÜCRETLERİ NE KADAR?

          1 Kişilik Konaklama Ücreti

          4 Kişilik Oda 26.000 SAR

          3 Kişilik Oda 27.750 SAR

          2 Kişilik Oda 29.750 SAR

          Normal konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup, kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacak.

          Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere standartlarına göre yıldızlı otellerde konaklama hizmeti sunulacak.

          Yakın mesafe konaklama türlerinde otel ve oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda boşluklarına göre yapılacak.

          Uçak programı ve otel rezervasyonlarının zorunlu kılması halinde Mekke ve Medine’de konaklanan otellerde değişiklikler olabilecek.

          2026 HAC ROŞÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ

          HAC BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Kesin kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kayıt yaptırmayan hacı adaylarından kalan boş kontenjanlar ilan edilecek.

          Hac boş kontenjan kayıtlarının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

          İLK YOLCULUK NİSAN AYINDA!

          Türkiye’den ilk hac kafilesi, 18 Nisan 2026 tarihinde kutsal topraklara hareket edecek. En son kafile ise 22 Mayıs 2026 tarihinde kutlu beldelere ulaşmış olacak.

          Hac farizasını yerine getiren kafileler, 31 Mayıs 2026 tarihinden itibaren ülkeye dönmeye başlayacak. 25 Haziran 2026 tarihinde son hac kafilesinin dönüşüyle hac organiazsyonu tamamlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
