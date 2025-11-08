HAC KESİN KAYIT NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, organizasyon seçimlerini 11 Kasım 2025 saat 09:00’dan itibaren e-Devlet portalına giriş yaparak “Hac İşlemleri” menüsünden yapabilecek.

Vatandaşlar tercihlerini “Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonunu” veya “Acenta Organizasyonunu” seçerek belirleyecek.

Hacı adayları normal ve yakın mesafe konaklamalarda oda ve havalimanı tercihlerini e-Devlet Portalı üzerinden “Hac İşlemleri” menüsünden yapabilecek.

Diyanet Organizasyonunu tercih eden vatandaşlar, isterlerse oda ve havalimanı tercihlerini İl Müftülüklerinden, Acenta organizasyonunu tercih eden vatandaşlar ise Başkanlık ile sözleşme imzalayan acentalar vasıtasıyla da yapabilecek.

Hacı adayları Başkanlık ile sözleşme imzalayan acentaların listesini www.hac. gov.tr adresinden öğrenebilecek.

Tercih edilen hac konaklama türüne ait hac ücretinin tamamı kesin kayıt esnasında yatırılabileceği gibi, %40’ı peşin, kalanı 2 taksitte ödenebilecek. Ücretler Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecek.

Hacı adayları hac ücretlerini, T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgileri ile Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Albaraka Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası şubelerine yatırabilecek.

Hac yolcuları Müftülüklerin yönlendirmesi doğrultusunda belirlenen tarihlerde Menenjit aşısı yaptıracak ve seyahat süresince aşı kartlarını yanlarında buIunduracak.

Hac yolcuları kayıt yaptırdıkları Müftülükten kendilerine verilecek kitap ve malzemeleri teslim alacak.

Kesin kayıt yaptıran hac yolcuları Müftülüklerce düzenlenecek “Hac Hazırlık Kursları”na ve kafile başkanlarınca düzenlenecek “Tanışma ve Bilgilendirme Toplantıları”na mutlaka katılacak.

