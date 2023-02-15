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Habertürk’ün yapı stoku haberiyle ilgili açıklama

“10 ilin vahim bina tablosu” başlıklı haberimizde 10 ilde yıkılan binaların yaşı ya da inşa yılı değil bu illerdeki hane halkının oturduğu tüm konutların ortalama inşa yılları derlenmiştir. Ancak söz konusu haberimizin dayandığı verilerin sosyal medyada çarpıtıldığı görülmüştür

Giriş: 15.02.2023 - 23:09 | Güncelleme: ABONE OL
Habertürk’ün yapı stoku haberiyle ilgili açıklama
HABERTURK.COM

Habertürk’te 8 Şubat 2023’te yayınlanan “10 ilin vahim bina tablosu” başlıklı haberinde 6 Şubat’ta yaşanan büyük depremin etkilediği 10 şehrin toplam yapı stokunun inşa yılları haberleştirilmiştir. Bu verilere dayalı analiz haber Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 27 Aralık 2022 tarihli “Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması, 2021” raporu kaynak alınarak hazırlanmıştır.

İlgili araştırmanın linki: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Bina-ve-Konut-Nitelikleri-Arastirmasi-2021-45870

Haberimizde 10 ilde yıkılan binaların yaşı ya da inşa yılı değil bu illerdeki hane halkının oturduğu tüm konutların ortalama inşa yılları derlenmiştir. Ancak söz konusu haberimizin dayandığı verilerin sosyal medyada çarpıtıldığı dikkat çekmiştir. Zira haberimizde 10 ildeki toplam yapı stokunun yaş ortalaması analiz edilirken söz konusu veriler sosyal medyada bölgede yıkılan evlerin inşa edildiği yıllar gibi lanse edilmesi sebebiyle bilgi kirliliğine sebebiyet verdiği gibi okurlarımızda da kafa karışıklığına neden olmuştur. Bu bağlamda kamuoyunun söz konusu verilerle ilgili haberimize dönük sosyal medyadaki yorumlara değil doğrudan aşağıda linki bulunan detaylı ve dikkatle hazırladığımız verilere dayalı analiz haberimize itibar etmelerinde fayda bulunmaktadır.

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