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Libya'daki sıcak gelişmeleri takip eden Habertürk ekibinden Mehmet Akif Ersoy ve Hasan Dönmez ateş hattına girdi. Sahadaki son durumu an be an kayıt altına aldı.

Mehmet Akif Ersoy ve Kameraman Hasan Dönmez, Libya'nın meşru yönetimine karşı savaşan ve BM'nin tanımadığı Hafter güçlerinin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı açtığı ateş hattında mesai yaptı.

ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Hafter güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Hafter güçlerinin başkent Trablus'un içine kadar gelmesi hem çatışmaların şiddetlenmesine hem de cephedeki hatların yakınlaşmasına neden oldu.

HABERTÜRK SIFIR NOKTASINDA

Petrol rafineri tesisine giren Habertürk ekibi, Hafter güçlerine 500 metre kadar yakınlaştı. Habertürk ekibinin bir sonraki durağı cephe hattının sıfır noktasıydı. Habertürk ekibinden Mehmet Akif Ersoy ve Hasan Dönmez, BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı savaşan Hafter'e bağlı güçlerin açtığı ateş hattında görevlerini sürdürdü.