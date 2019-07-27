Kendisine ait internet sitesi Goop üzerinden sevenleriyle buluşan 46 yaşındaki oyuncu, “Belirli bir yaşa eriştikten sonra cinsiyetlerin önemi kalmıyor. Kırışıyorsunuz ve menopoza giriyorsunuz. Doğurgan ve güzel olamadıktan sonra kadın kimliğiniz bulunsa ne olur ki?” dedi.